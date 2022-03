Javiera Mena: Energía y diversidad

JAVIERA MENA se presenta en el escenario LOTUS STAGE durante el segundo día de Lollapalooza Chile 2022 en el Parque Bicentenario Cerrillos en Santiago, Chile, 19 de marzo de 2022. FOTO: RAMON EME / LollapaloozaCL JAVIERA MENA performs in LOTUS during the second day of Lollapalooza Chile 2022 at Bicentenario Cerrillos Park in Santiago, Chile, March 19, 2022. PHOTO: RAMON EME / LollapaloozaCL