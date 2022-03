A guardar los smartphones: Placebo prohíbe celulares en sus recitales

La banda inglesa Placebo anunció -mediante un comunicado en su cuenta oficial de Twitter- que su próxima gira de lanzamiento de su nuevo álbum Never let me go, la idea es que sea una “experiencia sin teléfonos”, para que el público no pueda registrar nada.

Esta medida regirá en las cinco fechas programadas del tour, en Paris, Berlin, Amsterdam, Bruselas y Londres.

Así reza el comunicado:

“Todos los shows íntimos de lanzamiento del álbum de Placebo serán una experiencia libre de teléfonos”, indica el comunicado.

“No se permitirá el uso de teléfonos, relojes inteligentes, cámaras y otros dispositivos de grabación en el espacio de actuación. La esperanza es disfrutar de la experiencia entre la banda y el público, y estar presentes en el momento”.

Never let me go, saldrá a la venta este viernes 25 de marzo.