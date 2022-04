Sean Penn asegura que Ucrania “va a ganar” la guerra contra Rusia

El reconocido actor Sean Penn hizo una serie de apariciones de TV en pos de fomentar el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, que se defiende de la invasión de Rusia. El hombre de I am Sam, dijo en The Last Word With Lawrence O’Donnell en MSNBC que Ucrania “va a ganar esto... es una certeza”. Y añadió: “Es un momento emocionante en la historia… Se miran y dicen que estamos juntos”.

Esa unidad es la que el intérprete destacó: “Es el tipo de movimiento que necesitamos para poder llegar [a los EE. UU.], que está en el límite de una especie de lapdance populista de una nación en este momento. Tenemos que volver a encaminarnos juntos y darnos cuenta de que Ucrania , con toda su diversidad, tiene una unidad que nunca hemos visto en los tiempos modernos”.

Penn también estuvo en el programa Hannity de Fox News. Ahí elogió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy diciendo: “En él, vi algo que nunca antes había visto”. Y repitió su pronóstico en cuanto al conflicto: “Para mí está claro que los ucranianos ganarán esto. La pregunta es a qué costo”.

De hecho, el actor se encontraba filmando un documental en Ucrania al momento de comenzar la invasión rusa. Eso fue reconocido por el presidente Zelenskiy, quien emitió un comunicado que decía: “Sean Penn se encuentra entre los que apoyan a Ucrania en Ucrania hoy. Nuestro país le está agradecido por tal muestra de coraje y honestidad… Cuanta más gente así, verdaderos amigos de Ucrania, que apoyen la lucha por la libertad, más rápido podremos detener esta atroz invasión de Rusia”.