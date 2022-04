¿Debo ir con Pase de movilidad? todo lo que debes saber sobre la despedida de Kiss de Chile

Este martes 19 y miércoles 20, Kiss realizará su último show en Chile como parte de su End of the Road, en el Movistar Arena con entradas agotadas.

Los shows se realizarán bajo el estricto protocolo Covid, por lo que se exigirá el pase de movilidad habilitado para ingresar al recinto –con el respectivo carnet de identidad- y el uso de mascarilla en todo momento.

Por ello, los asistentes deben subir con anticipación su Pase de Movilidad en el sitio web de PuntoTicket (https://www.puntoticket.com/mevacuno/kiss). En el caso de los extranjeros sin RUT deberán presentar su Pase de Movilidad homologado el día del concierto.

En el concierto del martes 19 de abril, abrirá el dúo revelación de la música chilena, Frank’s White Canvas, mientras que para el 20 de abril, será Catoni, con su rock-blues, los encargados del open show.

Se espera que en el show, la banda de Paul Stanley (guitarra y voz), Gene Simmons (bajo), Eric Singer (batería) y Tommy Thayer (guitarra), interpreten lo mejor de su trayectoria donde temas como I Was Made for Lovin’ You, Rock and Roll All Nite, I Love It Loud, Heaven’s on Fire, Detroit Rock City y Crazy, Crazy Nights, serán los protagonistas.