Festival de Cannes relaja medidas Covid: no exigirá mascarillas ni PCR

El Festival de Cine de Cannes acaba de confirmar el relajo de sus medidas y protocolos sanitarios respecto al Covid. Así lo anunció el secretario general del evento, François Desrousseaux, en charla con el sitio especializado Variety.

De este modo, en esta versión 2022 no se pedirá una prueba de Covid negativo a los asistentes y no habrá uso obligatorio de mascarillas. Esto, debido a que en Francia se eliminó el pase de salud que obligaba a todos los asistentes a mostrar una prueba de vacunación, inmunidad o resultados de testeos. Esto, desde el pasado 14 de marzo.

“Dado que el pase de salud ya no se aplica en Francia, los invitados no tendrán que mostrar una prueba de prueba o vacunación para ingresar al Palais -dijo Desrousseaux-. La mayoría de los participantes probablemente serán vacunados de todos modos, porque Francia ha hecho que sea muy complicado para los viajeros no vacunados ingresar al país”.

Además, comentó: “Estamos en una situación muy diferente a la del año pasado porque el freno de las infecciones por COVID-19 está bajando, en lugar de subir”. De hecho, el 95% de la población adulta en Francia ya recibió dos inyecciones de la vacuna, por lo que la situación en el país en cuanto a inmunización es bastante buena.

De todos, quienes quieran hacerse un PCR, podrán hacerlo en un laboratorio ubicado en la ciudad de Cannes, a cinco minutos a pie del Palais.

El tradicional certamen de la Palma de oro, comienza desde el próximo 17 de mayo.