Video de Paul McCartney protagonizado por Johnny Depp desata reacciones en medio de bullado juicio de difamación

Durante uno de sus shows en Seattle, correspondientes al tramo estadounidense de la gira Got Back, Sir Paul McCartney interpretó la canción My Valentine, incluida en el album Kiss of the Bottom (2012).

La canción es habitual en sus sets de gira. Esta le permite además proyectar su videoclip, el que fue protagonizado en su minuto por las estrellas hollywoodenses Natalie Portman y Johnny Depp, hoy en la palestra debido al bullado juicio por difamación que lo enfrenta a su exesposa Amber Heard.

Pese a ello, McCartney proyectó el video durante el show. Un registro del momento fue viralizado en las redes sociales por Jill Vedder, la esposa de la voz de Pearl Jam. “Podría ser controversial publicar este video pero no me importa”, escribió al compartir el registro.

“Y mientras apoyo a las mujeres y al movimiento #MeToo también conozco algunas mujeres que han destruido la vida de hombres buenos e inocentes. .. @johnnydepp... p.d. el abuso verbal tampoco es genial... cuida tu lengua”, añadió.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, a favor y en contra de la presencia del actor, lo que da cuenta del alcance que ha generado el juicio, que en los últimos días se ha concentrado en los testimonios de Amber, quien ha lanzado duras acusaciones contra su exmarido.