Crítica de discos de Marcelo Contreras: Bad Bunny y Francisca Valenzuela son el presente, The Rolling Stones son eternos

Bad Bunny - Un Verano sin ti

Tercer álbum en 15 meses con récord histórico de streams superando a Drake, en tanto en julio se viene la película donde pelea con Brad Pitt. El futuro luce ilimitado para Benito Antonio Martínez Ocaso, aún cuando pronostica que no se ve como reggaetonero a los 40.

En este presente, Un Verano sin ti planta ambición con 23 temas explorando otros estilos. Independiente de los juicios sobre la arquitectura del urbano -un género minimalista customizado en torno a la voz y el ritmo-, Bad Bunny pasará a la historia como una estrella que dobla la mano a la hegemonía angloparlante, con notable capacidad de síntesis en torno a los actuales intereses juveniles.

Las canciones relatan romances mediatizados por la dinámica de redes sociales como ocurre en Moscow mule, un velado alegato contra el ghosting, las selfies en Me porto bonito y Tití me preguntó, y las menciones a Tik Tok y memes en Neverita. Esta última combina indie pop y electrónica como ejemplo de lograda elasticidad; Yo no soy celoso abraza bossa nova, mientras Después de la playa se desvía a la salsa. Un verano sin ti se resume en un universo de nalgas -fijación central del puertorriqueño-, perreo, zonas VIP, suites, y una batalla irresoluta entre el deseo carnal a diestra y siniestra, y la idealización del amor. En el fondo ¿un romántico?

Francisca Valenzuela - Vida tan bonita

A pesar de ser una obra bajo los efectos de la pandemia, este quinto álbum de Francisca Valenzuela (35) cosecha una vibra positiva, comparado al promedio de los lanzamientos locales en el mismo ciclo, imbuidos mayoritariamente en un comprensible ánimo lúgubre. La cantante chilena-estadounidense instala optimismo y esperanza en medio de un panorama aún convaleciente y crispado en títulos como Se va, Último baile, Salú y Detener el tiempo, en una muestra de dinamismo entre rock, caribe y guitarras perfectas para la playa. Como contraparte, la pieza que da nombre al disco implica amargura romántica, celebrando con épica melancolía la felicidad del ex. La siguiente, Mundos separados, también aborda el amor con tristeza, en clave bailable latina de suave cadencia y ambientes electrónicos.

Francisca Valenzuela no solo tiene talento sino que trabaja sus debilidades. Con el tiempo ha desarrollado mayor frescura mediante un perfil más lúdico que disciplinado. Una canción como Castillo de cristal retrata progreso, hasta dominar el arte del pop pegajoso bien hecho y elegante. Vida tan bonita mantiene la racha de La Fortaleza (2020), álbum del año en la última premiación Pulsar.

The Rolling Stones - Live at The El Mocambo

Estos shows legendarios del 4 y 5 de marzo de 1977 en el club El Mocambo de Toronto -actuaron de sorpresa bajo el nombre The Cockroaches-, reflejan un periodo de intensas turbulencias para The Rolling Stones. Apenas una semana antes Keith Richards caía detenido por posesión de heroína, en tanto los conciertos quedaron ligados a la alta política: Margaret Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá (y madre del actual Justin Trudeau), alternaba cariños con Mick Jagger y Ron Wood, contribuyendo al fin de su matrimonio.

Con 15 años de carrera los Stones disfrutaban de un rejuvenecimiento gracias a Black and Blue (1976), un álbum con guiños al funk y el reggae. En una sala para 650 personas con Billy Preston brillando en teclados y armonías vocales, estos registros de impecable mezcla ofrecen a la banda en toda su majestuosidad, irradiando sucio rocanrol. Presentan novedades como Hand of fate, con espectacular derivada disco, y clásicos reacondicionados como Around and around, original de Chuck Berry. El funk de Hot stuff, las invitaciones de Ronnie Wood a seguir la fiesta en su habitación, los comentarios de Jagger a la prensa invitada, el ambiente exuda espontaneidad y calentura.