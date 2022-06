“Se estaban quedando dormidos”: la particular anécdota del jurado en pleno caso de Amber Heard y Johnny Depp

Más allá de los memes, los comentarios en las redes sociales o las notas de los medios sobre el bullado juicio que enfrentó en la corte de Virginia a los actores Johnny Depp y Amber Heard, quienes estuvieron casados un breve tiempo, con el paso de los días se han revelado otros detalles menos conocidos de las deliberaciones.

En charla con el portal Law&Crime Network, la taquígrafa Judy Bellinger, quien se ocupa de transcribir de forma literal las audiencias, detalló que algunos miembros del jurado en las filas delantera y trasera debían luchar para mantenerse despiertos durante el juicio de seis semanas y cuyo veredicto, el que determinó que Heard debe pagarle US$15 millones a Depp, se dio a conocer el pasado 1 de junio.

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

“Había algunos miembros del jurado que se estaban quedando dormidos”, señaló Bellinger en la entreista. “Fue difícil porque hubo muchas declaraciones en video. Simplemente se sentaban allí y, de repente, veía caer sus cabezas”.

Durante el juicio, el jurado fue integrado por siete miembros y dos suplentes. Estos últimos son llamados a participar en el caso de que un jurado no pueda continuar por razones de enfermedad o emergencia, pero no puede tomar una decisión en el veredicto a menos que se haga un reemplazo de forma oficial en toda regla.

Bellinger detalló que si bien el jurado tomó atención a los testimonios, la que más destacó fue una de las suplentes. “Desafortunadamente, la suplente que estaba allí, probablemente fue la que más escuchó. Observé sus expresiones faciales. Ella estaba muy profundamente en cada palabra que se decía. Pensé que habría sido un gran jurado, y no llegó a verlo hasta el final. Ella estaba prestando mucha atención”.

El juicio fue interpuesto por el actor acusando que su exesposa le difamó en un artículo de opinión en que no le mencionaba, pero que según la defensa del actor, daba a entender que había vivido situaciones de abuso en el matrimonio. Tras semanas de deliberación y testimonios de abuso mutuo, el jurado determinó que Heard efectivamente difamó a la estrella de Piratas del Caribe, y por ello, deberá pagarle a Depp un total de US$10 millones en daños compensatorios y otros US$ 5 millones en daños punitivos. La actriz, en tanto, recibió US$ 2 millones en daños compensatorios por su contrademanda contra el actor.