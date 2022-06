¿La Batiseñal?: Christian Bale dice que volvería a interpretar a Batman si Christopher Nolan lo dirigiera

Pese a que en los últimos años se ha mostrado algo reticente a retomar el papel del hombre murciélago, el actor Christian Bale abrió una chance. En una reciente entrevista con el sitio especializado Variety señaló que la posibilidad se daría siempre y cuando sea Christopher Nolan quien lo dirija.

En la charla, Bale señaló: “Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos, ‘Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de hacerlo. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado. En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”.

La dupla Nolan/Bale estuvo en la trilogía Batman inicia (2005), Batman, el caballero de la noche (2008) y Batman, el caballero de la noche asciende (2012).

En rigor, Bale señala que no ha existido nada concreto sobre volver a ponerse el traje negro: “No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado”. Aunque reconoció que es algo que siempre le preguntan: “Ocasionalmente, la gente me dice: ‘Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto”. Y yo estoy como, ‘Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso’”.

Además, Bale señaló que aún no ha visto The Batman, que ha cosechado cerca de US$770 millones en todo el mundo en ganancias y que cuenta con Robert Pattinson haciendo del personaje, con el que ha cosechado elogios. “Todavía no lo he visto. Lo veré -dijo el actor-. Escucha, amigo, es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran y me dicen: ‘¿Estás bromeando?’ Me gusta mucho saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, ciertamente lo haré”.

Sin embargo, no escatimó en elogios al actor de Crepúsculo: “Robert es un actor absolutamente maravilloso. Nos encontramos, hablamos un poco sobre eso antes de tiempo y escuché cosas maravillosas”.

Bale estará próximamente de regreso como villano en el filme Thor: Love and Thunder.