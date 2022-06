Top Gun 2 llega al billón de dólares en ganancias: es la primera película de Tom Cruise en hacerlo

Para Tom Cruise no pudo ser mejor regreso. Su última película Top Gun: Maverick, secuela de la clásica Top Gun (1986) llegó a la friolera cifra de mil millones de dólares en ganancias. De acuerdo al sitio especializado The Hollywood Reporter, la cifra se desglosa de la siguiente manera: US$ 521,7 millones solo en Estados Unidos y US$ 484,7 millones en el extranjero.

En su quinta semana, el filme, dirigido por Joseph Kosinski Top Gun: Maverick tuvo un impulso gracias a su relanzamiento en pantallas selectas de formato grande y además llegó al Imax.

La cifra se trata de todo un hito, ya que Top Gun: Maverick es el segundo filme de Hollywood en cruzar los US$ 1 mil millones desde que empezó la pandemia, con la consiguiente baja en el público en las salas. La anterior fue Spider-Man: No Way Home, que llegó a los $ 1,89 mil millones en 2021.

De acuerdo a las fuentes consultadas en los estudios Paramount, más del 16% de la audiencia de Top Gun 2 ha visto la película más de una vez en los cines, mientras que el 4% la ha visto cuatro veces o más. Lo cual explica el éxito de taquilla.

Esta es la primera película de Tom Cruise en alcanzar el billón de dólares en ganancias, y la número 50 en la historia de Hollywood. Además, la inclusión de Val Kilmer reviviendo su personaje de Tom “Iceman” Kazanski, pese a estar semiretirado de la actuación, sin duda atrapó a los nostálgicos.