Y un día la furia volvió: Rage Against the Machine vuelven a tocar en vivo tras 11 años

Pasaron 11 años para volver a tener noticias de una presentación de los históricos Rage Against the Machine. La banda inició su gira de reunión el sábado 9 de julio ante 30.000 personas en el Alpine Valley Music Theatre de Wisconsin.

La banda, con su formación original, había anunciado la gira en 2019 la que se debió postergar sucesivamente a causa de la pandemia. El show arrancó con una poderosa interpretación de Bombtrack de su álbum homónimo de 1992.

Rage Against the Machine: La Batalla de Santiago. Foto: La Tercera

En total el grupo interpretó un set de 16 canciones, en que pasaron temas clásicos de su trayectoria como People of the sun, Bulls on parade, Bullet in the head, Guerrilla Radio, y una versión para el tema The Ghost of Tom Joad, de Bruce Springsteen, que no interpretaban desde el año 2003.

Los reportes de prensa señalan que el grupo usó variadas visuales para proyectar sus habituales mensajes cargados de crítica hacia temas contingentes, como “Abortar la Corte Suprema”, en relación al reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de 1973 que establecía el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal.

La gira de reunión de Rage Against the Machine, continuará hasta abril del próximo con shows en 12 países.