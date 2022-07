Peter Jackson revela estar trabajando en nueva película de los Beatles

Pareciera que la monumental Get back había sido todo. Pero no. El cineasta neozelandés Peter Jackson reveló que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto relacionado con los Beatles. Eso lo dio a conocer en una entrevista con el portal especializado Deadline, aunque no reveló mayores detalles.

“Estoy hablando con The Beatles sobre otro proyecto, algo muy, muy diferente a Get Back. Estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero con ellos es otro proyecto. No es realmente un documental... y eso es todo lo que puedo decir”, señaló el director de la saga de El señor de los anillos.

En términos técnicos, Jackson señaló que la idea requiere de ciertos elementos que aún no tiene muy claros. “Es tan complicada desde el punto de vista técnico que estoy tratando de averiguar cómo lo haré exactamente”, dijo el cineasta. “Es una película de acción en vivo, pero necesita una tecnología que no existe en este momento, por lo que estamos en medio del desarrollo de la tecnología para permitir que suceda. Estoy tratando de anticipar lo que podría ser capaz de hacer, incluso antes de que exista. No son epopeyas de fantasía, pero son bastante interesantes”.

Además, defendió la voluminosa extensión del documental de 3 partes, de casi 8 horas, basada en las 130 horas de audio y 57 horas de video filmadas por Michael Lindsay-Hogg, en 1969, y que finalmente fue la película Let it be. “Sin un corte extendido, este gran material volvería a los archivos, a la bóveda por otros 50 años. Así que comencé a trabajar con Jabez (Olsson, editor de montaje), razón por la cual entregamos tarde. Estábamos apilando escenas de nuevo en el corte. Lo gracioso es que nadie sabía que iban a ser 7,5 horas”

Get Back viene de obtener cinco nominaciones a los Premios Emmy.