“No me sentía tan importante en la banda”: Ozzy Osbourne rememora sus días de tensión con Black Sabbath

Ozzy Osbourne rememoró la difícil relación que mantuvo con Black Sabbath en los años 80′, y señaló que “no me sentía tan importante en la banda”, en comparación con primeros sus días como solista.

El “príncipe de las tinieblas” ha estado en activo concediendo entrevistas a propósito de su más reciente disco, Patient Number 9, que contó con una serie de invitados, entre estos, Tony Iommi, su excompañero de Black Sabbath.

En charla con el portal especializado Stereogum, Ozzy rememoró la primera reunión del grupo con ocasión del Live Aid de 1985, tras su partida en 1979. “Bueno, fueron administrados por mi suegro [Don Arden], y mi suegro y mi esposa [Sharon] y yo estábamos en una maldita guerra. Me entregaron [una demanda] en Live Aid por mi suegro, por interferencia o alguna tontería, y nunca se materializó nada de eso”.

“Y yo estaba bebiendo mucho alcohol en esos días, y estaba hinchado. No fue una gran experiencia. Era más como ‘me vengaré de ellos’, algo así. O no, no era venganza. Era solo la primera vez que los veía a todos desde la ruptura”, recordó Osbourne.

Sobre la actuación misma, Ozzy recordó: “No fue una experiencia que me rompió la vida cuando dije: ‘Joder, ¿por qué fui y me despidieron?’ y toda esta mierda. Era solo Sabbath. En ese momento, también me sentía libre, mientras que con Sabbath no me sentía tan importante en la banda. Solía sentir que solo era un acompañante en su show. Venía con mis propias melodías y eso, pero no me sentía a la par con ellos, porque no sabía tocar un instrumento. Pero eso fue hace mucho tiempo, y cuando empiezas a pensar en esta mierda ahora, no Ya no parece necesario, ¿verdad?”.

Pero tras las varias reuniones, la relación de Ozzy y Tony Iommi parece saneada. Además de su presentación en Birmngham en agosto, Iommi figura como invitado en dos canciones (Degradation Rules y No Escape From Now) de Patient Number 9, el más reciente disco en solitario de Ozzy. “Acabamos de terminar los Juegos de la Commonwealth juntos. Es realmente agradable ser amigable con alguien que solía intimidarme”, señaló Ozzy.