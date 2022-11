Arranca Primavera Sound Santiago: una sobria bienvenida

Presentado como La Bienvenida, la experiencia del festival Primavera Sound Santiago, en el Parque Cerrillos, tuvo su apertura este viernes. Una jornada en que el evento se desplegaba en una escala algo más reducida, con tres de sus cinco escenarios funcionando, a tono con la demanda de día laboral y un cartel más acotado. Era el esperado encuentro con el público, tras una semana de eventos paralelos en clubes y discotecas capitalinas con algunos de los artistas del cartel (como Bad Gyal y Japanese Breakfast), a modo de previa.

La versión chilena del afamado festival español mostró algunas diferencias con otros eventos masivos realizados en el mismo recinto del sector poniente de la capital, como Lollapalooza Chile. Los escenarios principales están algo más cerca unos de otros, y atendiendo a la acuciante falta de vegetación natural en la antigua base aérea, se dispusieron zonas de toldos con cojines para quienes buscaron algo de refugio en el día frío y nuboso que se dejó caer. Asimismo, se dispuso solo una zona de accesos (por avenida Departamental) con al menos un par de controles.

Foto: PEDRO RODRÍGUEZ / LA TERCERA.

Para esta jornada, los organizadores esperaban 25 mil espectadores, las que fueron llegando al lugar en un flujo lento que se dejó notar con más claridad hacia la hora de la presentación del dúo Beach House.”La gente está viviendo la experiencia, está viviendo el parque, ha respetado lo que se puede y no se puede traer y ha sido súper respetuosa”, señaló Felipe Araya, el director del evento, a Culto. Sobre la lenta afluencia de personas aseguró que el respetable “está llegando en su mayoría a ver a Beach House, y además, esta es la bienvenida, no es algo que le dimos tanto porque es más acotado antes de las presentaciones del fin de semana. Podríamos haber vendido mas, pero preferimos cuidar la seguridad”. Respecto a los boletos todavía disponibles, señaló que para el día domingo “según el último reporte que vi, quedan menos de 500 entradas”. El día sábado, el de mayor demanda, agotó sus 35 mil tickets, al igual que el pase de 3 días.

Los shows

En cuanto a la música, todo arrancó puntual a las 16.00 horas con la presentación de la banda andaluza Derby Motoreta’s Burrito Kachimba -en su segunda visita al país-, acaso haciendo un guiño a la raíz española del evento. En algo más de cuarenta minutos, los hispanos hicieron gala de su rock de fusión de tinte psicodélico con toques de raíz que por varios pasajes entusiasmó al puñado de gente presente a esa hora. No era mucha, ya que la audiencia empezó a arribar de modo lento al recinto.

Luego, poco antes de las 17.00 horas, subió a escena la cantautora española Christina Rosenvinge. Su set se concentró en su clásico álbum Que me parta un rayo, de su etapa con Los Subterráneos, el que esta temporada cumplió treinta años. Por ello, apenas sonaron los primeros compases de la clásica Tú por mí, el respetable se entregó en un karaoke. “Gracias a ustedes por mantenerlo vivo”, agradeció tras la recepción del público.

Foto: PEDRO RODRÍGUEZ / LA TERCERA.

A ella le siguieron las japonesas Chai. Uno de los números esperados por la audiencia juvenil, y que dio cuenta del impacto de la cultura asiática en parte de la sociedad. Se trata de un cuarteto femenino de vestuario colorido y evidente vocación pop que desplegó un show energético que mantuvo la atención, por su despliegue visual. Su performance fue contundente, entretenida y hasta incluyó algunos covers como Get Lucky, de Daft Punk.

Foto: PEDRO RODRÍGUEZ / LA TERCERA.

La nota melancólica de la jornada corrió por parte de Kevin Kaarl, joven cantautor mexicano de 21 años. Se trata de un artista que, a tono de los tiempos, forjó su nombre en las plataformas digitales al conseguir éxito por subir sus canciones en YouTube (en su canal suma más de 2 millones de seguidores), algo así como lo que ocurrió con otros nombres como Ed Maverick o el chileno-noruego Boy Pablo. Solo con guitarra acústica y acompañamiento muy sobrio, el artista desplegó su voz profunda y un repertorio que era conocido por buena parte de la juvenil audiencia. Como confirmando que hoy por hoy la música discurre por rincones menos evidentes.

Foto: PEDRO RODRÍGUEZ / LA TERCERA.

Con la tarde ya refrescando y la magnífica vista de la cordillera a lo lejos, subieron a escena Fiskales Ad-Hok. Los históricos del punk rock chileno desplegaron un repertorio que recorrió buena parte de su trayectoria, con el vocalista Álvaro España y sus habituales salidas, reivindicando el estallido social al momento de presentar El patio con rejas en el cielo. El músico mantuvo su habitual discurso crítico hacia los medios y la elite política. El set hacia el final dejó clásicos como No estar aquí, marcando una presentación tan contundente como contestataria. Punk rock en toda regla, sin aspavientos.

Foto: PEDRO RODRÍGUEZ / LA TERCERA.

Foto: PEDRO RODRÍGUEZ / LA TERCERA.

La noche fría, con unos imperceptibles 16°, y claros entre el público, dio paso al show más esperado de la noche , el de los estadounidenses Beach House. No decepcionaron. El dúo de Victoria Legrand (voz, teclados) y Alex Scally (guitarra eléctrica) ofreció una sobria puesta en escena que además de ellos, solo incluyó un baterista. Como para ponerse al día con el país, abrieron con One Twice Melody, canción que da título al álbum publicado este año.

El dúo se reencontró con el país en una presentación esperada por su fanaticada, que siguió con interés el set que repasó varios momentos de su trayectoria. La siempre misteriosa Legrand desplegó su canto etéreo y andrógino, sobre un juego de luces y sombras que remarcó el tono melancólico de su propuesta. “How are you feeling?”, saludó, escueta, mínima, precisa. Canciones como Lazuli, del bien disco Bloom, y Dark Spring, del álbum 7, fueron seguidas por devoción por el respetable.

Foto: Mila Belén.

A diferencia de su debut en el país en 2013, a estas alturas, Beach House llegó como un nombre capital del indie. Un proyecto sostenido en una extensa discografía en que el misterio es su clave. De allí a que en su presentación prefieran resaltar los juegos de luces sobre la presencia de los músicos. Una suerte de antirockstars.

A esas alturas, el público seguía el show entregado. Más cuando pasaron clásicos como Take Care y Silver Soul del buen álbum Teen Dream (2010), acaso el que les permitió un salto de reconocimiento más allá de sus circuitos primigenios. Hacia el final pasaron canciones como la muy celebrada Space Song, que confirmó el siempre latente interés del público chileno por la música deudora del rock alternativo de tono melancólico, que se puede trazar en una ruta extensiva a clásicos como Cocteau Twins y Slowdive. El misterio no pasa de moda. Y no podía dejar de faltar en una bienvenida.