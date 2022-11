Reseña de libros: de Marcelo Simonetti a una historia de amistad en tierras mapuches

Una Historia de la Soledad, de David Vincent (Fondo de Cultura Económica)

En su ensayo La soledad, George Zimmermann reflexionaba sobre la necesidad de armonizar los beneficios de la vida en sociedad con “las ventajas de la reclusión”. Publicado en 1784 en Hannover, el libro aportaba a un debate que se remonta a la época clásica y que le permite a David Vincent, profesor emérito en The Open University, trazar una historia de la soledad en los últimos 200 años. Desde la racionalidad de la Ilustración que promovió la vida social, al romanticismo y su ideal de la vida retirada, y de la era industrial y la dificultad de encontrar espacios de soledad a la vida monacal, incluso a la era digital, donde vivimos conectados pero con la posibilidad de aislarnos, el libro ofrece un viaje culto y fascinante, sobre las formas de estar solo, acompañado de novelas, poemas y plegarias.

La Traición de Borges, de Marcelo Simonetti (Ediciones de la Lumbre)

Borges interpretaba a Borges, pero no estaba convencido. “¿Sabes cuál es el problema?, que un actor fracasado no puede interpretar a un escritor exitoso. Me pesa el nombre de Borges más que toda mi humanidad”, le había dicho Julio Armando Borges, el actor, a Antonio Libur. Escritor fracasado y plagiario, Libur lo recordó tiempo más tarde, cuando se encontró con la noticia de que un falso Borges chileno había sido detenido en Buenos Aires. Lo reconoció por la foto y sobre todo por ella, Emilia, la mujer que amaba, que estaba a su lado. Decidido a encontrarla, Libur viaja a Buenos Aires, en esta estupenda novela premiada en España en 2005 y recién reeditada. Un juego literario en torno a Borges, una reflexión sobre las máscaras y una declaración de amor a la cultura argentina, narrado con imaginación, soltura y humor.

Me Llamo Millaray, de Viviana Huiliñir y Claudio Fuentes, ilustraciones de Jorge Roa (Ekaré Sur)

Atravesaron un bosque nativo, lleno de pájaros e insectos. Por la noche hicieron un gran fuego en el patio, en las alturas de Curarrehue. Millaray está en casa de su abuela, como cada verano, pero ahora la acompaña su amiga Cata. Sentados frente al fuego, el tío de Millaray recuerda: “Los abuelos de mis abuelos no eran de aquí... Eran de más al sur, de Panguipulli”, dice. “Pero cuando los winkas empezaron a ocupar nuestro territorio, mis antepasados tuvieron que partir”. Hoy “nuestros antepasados vive entre nosotros: entre los bosques, los ríos y las montañas”. Para Catalina será un viaje de descubrimiento, y para Millaray, una profunda conexión con sus orígenes. Ilustrado por Jorge Roa, el libro invita a un viaje cargado de emociones, en torno a la amistad, las raíces y la naturaleza. Puede descargarse en mapudungún.

Amor, de Jorge Luján y Alejandra Acosta (Claraboya)

La joven y bella Maro, la princesa mora, suspira por amor en su castillo. Ella está enamorada de un jinete llamado Omar, que llegó a verla con un ramo para llevarla al altar. Pero Maor, el padre de Maro, se opone al matrimonio y amenaza de muerte a Omar. El escritor argentino Jorge Luján juega aquí con el lenguaje y con las posibilidades insospechadas de la palabra amor: a través de sus numerosos anagramas, cuenta una historia misteriosa y romántica, que traslada al lector a tierras exóticas a través de las asombrosas, sensuales y cinematográficas ilustraciones de Alejandra Acosta. Un libro en tonos rojos, púrpura y negro, que lleva al lector desde Medio Oriente a Europa, a través de la historia de un amor prohibido y que buscará su destino lejos de casa, en la histórica Roma.