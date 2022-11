¿Se repetirá en Chile? Primavera Sound 2023 anuncia line up para Barcelona y Madrid

El festival español Primavera Sound acaba de anunciar su Line Up para su ediciones madre en Barcelona y Madrid en el verano boreal de 2023.

Ambos festivales compartirán el mismo line-up plural y paritario que se desplegarán en El Parc del Fòrum, del 1 al 3 de junio, y la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, del 8 al 10 de junio, en dos fines de semana consecutivos.

Serán en total más de 200 actuaciones por cada sede incluyendo ambas jornadas de bienvenida y cierre. También incluye la programación de Primavera a la Ciutat, uno de los emblemas del formato de festival urbano en espacios y salas de Barcelona y Madrid. Este mismo formato fue el que ya se conoció en Santiago durante la primera edición chilena del evento.

En el line up figuran nombres como Blur, Halsey, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, FKA twigs, Skrillex, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris, Måneskin, Bad Gyal, The War on Drugs y Le Tigre.

Como explicó a Culto el director del evento, Alfonso Lanza, lo que diferencia a Primavera Sound es su cartel, particularmente su línea media. “El Primavera Sound es un festival que hoy que trata de diferenciarse, sobre todo por el cartel, lo que me parece que es la parte más obvia, pero la más difícil también por una industria tan concentrada, donde cada vez es más difícil marcar la diferencia. Los carteles se repiten mucho. Creo que el hecho de hacer carteles paritarios, que se nota mucho en el perfil del público de una manera un poco diferente a la que nos sentimos especialmente orgullosos, es una señal de identidad, sin lugar a dudas”.