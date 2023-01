Back to Black: por qué la biopic de Amy Winehouse se llena de críticas antes de estrenarse

Sin duda, las biopic se han tomado el cine los últimos años. Algunas exitosas y aclamadas por la crítica como Elvis, Rocketman y Judy, otras no tanto como Bohemian Rhapsody, Blonde y Respect. A esta lista se sumará en los próximos años, la nueva película de la vida de Amy Winehouse, en la dirección de Sam Taylor-Johnson. A menos de dos semanas, desde que inició el rodaje de Back to Black, la biopic se ha visto envuelta en la polémica y en las tendencias de redes sociales por las fotos viralizadas de su protagonista, Marisa Abela, en el set.

A principios de este año se confirmó que la actriz de la serie Industry, sería la encargada de convertirse en Amy para la nueva película de su vida. Dentro del equipo de trabajo figuran como directora Taylor-Johnson y en el guión Matt Greenhalgh, ambos trabajaron anteriormente en una biopic el año 2009 de John Lennon, Nowhere Boy.

El rodaje comenzó en Londres el pasado 16 de enero y a través de las redes sociales comenzaron a salir las primeras fotos de la actriz. En estas se pueden ver a Abela con el inconfundible look de Winehouse: sus tatuajes, su delineado y sus vestidos. Pero, estas fotos parecieron no conformar a sus fanáticos y al público por el “poco parecido” entre ambas. Quien, si salió a defender la película y a su protagonista fue Mitch Winehouse, el padre de la cantante. “Marisa es una gran elección para el papel, incluso si no se parece exactamente a Amy”, le dijo a TMZ.

El 23 de enero, Marisa reveló en el podcast Before the Lights lo que tuvo que hacer para ponerse en el papel de Amy. “Preveía que (el entrenamiento para el papel) sería bastante difícil en términos de pensar quizá: ‘Así es como debería verme cuando estoy más delgada’”. La actriz, además reveló que comenzó clases de guitarra y voz para interpretar a la cantante de Rehab.

La película Back to Black fue aprobada en 2021 y cuando se supo que la dirección caería en manos de Taylor-Johnson ella dijo “Me siento emocionada y honrada de tener esta oportunidad de llevar al cine la hermosa, única y trágica historia de Amy acompañada de la parte más importante de su legado: su música. Soy plenamente consciente de la responsabilidad, con mi colaborador de escritura, Matt Greenhalgh, crearé una película que todos amaremos y apreciaremos para siempre. Al igual que nosotros Amy”.

Lo que se sabe hasta ahora es que la historia girará en torno a “la trágica y singular historia de Amy junto con la parte más importante de su legado: su música”, dice en uncomunicado su directora. Dentro del reparto figuran Eddie Marsan (V de Vendetta y Sherlock Holmes) como el padre de Winehouse; Jack O’Connell (Skins) como su ex marido y Lesley Manville (El hilo fantasma y The Crown) como la madre de Amy.

Otros que no han quedado ajenos a la producción de la película son los amigos de la cantante. Según The Mail on Sunday, uno de ellos dijo que no están contentos con el casting de Marisa por su poco parecido. “Nadie nos consultó sobre Amy... ¿Cómo puede ser auténtico y exacto si no conocen a la verdadera Amy o la verdad sobre lo que ocurrió en sus últimos años? Estamos en contra y disgustados. Amy era absolutamente impresionante”.

Amy Winehouse saltó a la fama a principios de los 2000. Gracias a su voz y estilo musical la cantante se hizo conocida desde su debut y obtuvo 5 premios Grammy por su segundo álbum de estudio, Back to Black y su canción Rehab. Los últimos años de Winehouse estuvieron marcados por su abuso con el acohol y las drogas, que terminaron con su vida el año 2009, a sus 27 años.

El 2015 se estrenó Amy, la primera película documental de la vida de Winehouse, en la dirección de Asif Kapadia. Esta recibió el 2016 el Oscar a Mejor largometraje documental y fue duramente criticada por su padre. Según Mitch, la película es “engañosa” y “absurda”. “No hay equilibrio. Nos retrata a mí y a Amy distanciados”, decía en ese entonces al programa This Morning.

Bohemian Rhapsody, contó con la bendición de Queen, Elvis con la de los Presley y ahora, Back to Black, cuenta con la aprobación de su progenitor. Habrá que ver cómo se desarollara la trágica vida de la artista en esta nueva biopic.