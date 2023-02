The Weeknd protagonizará una película junto a Jenna Ortega

The Weeknd no para de cosechar éxitos y nuevos proyectos. Este martes se anunció que Abel Tesfaye (su nombre real) incursionará en el mundo del cine por primera vez en un proyecto cinematográfico del director Trey Edward Shults (Waves). En la producción compartirá el protagónico junto Jenna Ortega y Barry Keoghan, quienes también tendrán roles de productores ejecutivos.

Según Billboard, los actores se sumaron al proyecto luego de quedar fascinados con la historia. The Weeknd además, será el encargado de la banda sonora de la película junto a su colaborador frecuente, el productor Oneohtrix Point Never, que también trabajó junto a él en su último álbum Dawn FM.

The Weeknd attends a premiere for the film Avatar: The Way of Water, at Dolby theatre in Los Angeles, California, U.S., December 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Los detalles de la cinta aún no se conocen ya que la película está en la fase de producción. Hasta el momento, solo se sabe que Shults co-escribió el guion junto al intérprete de Save your tears.

The Weeknd ya había tenido un acercamiento a las producciones audiovisuales, luego de protagonizar el próximo estreno de HBO, The idol junto a Lily-Rose Depp y también estar a cargo del sencillo principal de Avatar 2 con la canción Nothing Is Lost (You Give Me Strength).

La noticia llega luego de que Spotify diera a conocer que el cantante batió un nuevo récord en la plataforma. Por primera vez un artista superó los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical. Esto se dio luego de que el viernes pasado estrenara un nuevo remix de su canción Die for you junto a la cantante Ariana Grande.

Desde que se lanzó la canción se encuentra dentro de las primeras posiciones en las plataformas de música y ya se espera que tenga un debut en la cima o podio de los Billboard Hot 100.