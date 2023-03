Mira las nuevas imágenes filtradas de la secuela de Joker con Joaquin Phoenix

Los detalles que se han liberado sobre Joker 2: Folie a Deux han sido pocos. El secretismo por el cual se ha llevado a cabo la producción ha generado que todos los ojos de los fans del género estén puestos sobre la película.

En los últimos meses, el director Todd Philips ha dado a conocer fotografías de los actores Joaquin Phoenix y Lady Gaga interpretando a sus respectivos personajes. La cantante pop interpretaría una psiquiatra e interés amoroso del personaje de Phoenix, que se transformaría en Harley Quinn.

Hace unos días, residentes de la ciudad de Los Ángeles subieron a redes sociales imágenes de la cinta que se esta llevando a cabo en esa ciudad, y que permiten hacerse una idea sobre su posible trama.

Algunas de las imágenes filtradas muestran a tres Jokers corriendo por las calles de la ciudad en una escena que involucra una persecución a pie, así como a varias patrullas policiales, desde varios ángulos.

En otras fotografías filtradas, podemos ver a Phoenix como su personaje en la primera cinta del Joker acompañado de otra persona vistiendo el característico traje rojo y amarillo. Algunos internautas se han atrevido a especular que esta persona podría ser la misma Lady Gaga.

Sin embargo, la que más ruido ha generado ha sido una en la cual se puede apreciar a un personaje que recuerda al Joker interpretado por Heath Ledger en The dark knight (2008), y da lugar a comparaciones con la cinta Spider-man: no way home (2021) que incorpora versiones del heroe arácnido de Marvel en su trama.

Joker: Folie à deux agendado su estreno para el 4 de octubre de 2024, y también contará con las actuaciones de Zazie Beetz -quien interpretó a Sophie en la cinta anterior), Brendan Gleeson y Catherine Keener. Varios reportes apuntan a que sería un musical, aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado aún.