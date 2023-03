Valentín Trujillo celebra sus 90 años con concierto en el Teatro Nescafé de las Artes

El célebre pianista Valentín Trujillo, celebrará sus 90 años con una presentación en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo domingo 30 de abril.

El querido artista chileno desplegará en ese show su disco Herencia (2020), álbum creado junto a las voces de sus nietos José Antonio Amat Trujillo, Pablo Ignacio Amat Trujillo, Pedro Andrés Amat Trujillo y Andrea Paz Trujillo Godoy, para constatar la gran pasión afín: la música.

Bajo este cálido marco para el público, como si fuera el living de la casa del maestro un día domingo, el concierto homenajeará en vida su extensa y prolífica trayectoria con 19 covers de conocidísimos singles cantados en español, inglés, portugués e italiano, como One for my baby, E se domani, A foggy day, She´s funny that way, La gloria eres tú, Para machucar meu coração o Anything goes; éxitos inmortalizados por Frank Sinatra, Cole Porter, José Antonio Méndez y Joâo Gilberto, entre otras leyendas de la música.

Asimismo el clan familiar interpretará Why not, canción original escrita por José Antonio Amat Trujillo y musicalizada por Valentín Trujillo.

Conocido mediáticamente por sus participaciones en televisión, sobre todo como tradicional director de orquesta del extinto programa Sábados Gigantes, Valentín Trujillo Sánchez (1933) está considerado uno de los músicos más importantes de la música chilena al incursionar con su piano no solo en repertorios doctos, sino principalmente en populares como el bolero, el swing, la balada, el pop e incluso el jazz.

Su maestría al piano fue acompañamiento para artistas que se presentaron en Chile durante los años 50 y 60, como Sara Montiel, Bill Haley, Domenico Modugno, Nat King Cole o Elis Regina, al tiempo de colaborar en placas de, por ejemplo, Los Huasos Quincheros, Cecilia, Vicente Bianchi, Ángel Parra Trío o Cristián Cuturrufo. Además destaca su trabajo en radios como Pacífico –entró a los 9 años-, Cooperativa, Corporación y Portales, así como giras nacionales e internacionales como parte de orquestas o bandas. De hecho a los 26 años debutó con su primera orquesta y a la fecha ha lanzado 15 discos de estudio.

Entre los reconocimientos a su muy prolífica trayectoria, destacan el Premio Presidente de la República (2004), el del Mejor Segmento Musical y Gran Aporte Musical a la Comunidad Hispana (1992) -por la Sociedad de Críticos de Miami-, el Premio a la Trayectoria otorgado por el Gobierno de Chile (2000), así como el nombramiento por la SCD como Figura Fundamental de la Música Chilena (1994), entidad que además lo designara socio emérito y patrocinador de una beca con su nombre.