Robert Smith se burla de la coronación del rey Carlos III

Katy Perry, Lionel Richie, Tom Cruise, Andrea Bocelli y Take That fueron algunos de los nombres que este domingo protagonizaron el concierto en honor al rey Carlos III y la reina Camila. En tanto, un día antes, la coronación en la Abadía de Westminster contó con la presencia de Nick Cave, Emma Thompson, Judi Dench y Stephen Fry.

Sin embargo, el evento de este fin de semana estuvo lejos de generar reacciones homogéneas en las figuras ligadas a la cultura. En las horas previas al inicio de las celebraciones, Robert Smith compartió una caricatura en que expresó su crítica a la monarquía.

El líder de The Cure tuiteó un link que redirigía a una obra del artista australiano First Dog on the Moon en que se aprecia a diferentes elementos de la realeza preparándose para la coronación.

“Todos saluden la naturaleza arbitraria del privilegio que es hereditario”, señala la caricatura. “El enorme costo de esta ceremonia podría comprar un pony para cada niño británico, pero el despilfarro distractor debe calmar a las masas, para que no desatemos la furia de los pobres”, apunta.

La situación revivió antiguas declaraciones en que Smith planteó su rechazo a la corona. “Odio a la realeza. Cualquier tipo de privilegio hereditario está mal. No es solo antidemocrático, es inherentemente malo”, sostuvo en 2012 en entrevista con Telerama.fr, medio al que también indicó: “Lo que me molesta es que algunas personas a las que he admirado a lo largo de los años reciben una recompensa de la familia real, de la monarquía hereditaria, y la aceptan. Se convierten en Lord o Sir. Honestamente, me cortaría las manos antes (de aceptar un título)”.

Recientemente, el músico también usó sus redes para confirmar la visita de su banda a Chile durante este año, como parte de una serie de fechas por Latinoamérica. Las coordenadas del show serían reveladas durante este mes.