Una nueva era: Foo Fighters presenta a Josh Freese como nuevo baterista

Y se acabó el misterio: Josh Freese es el nuevo baterista de Foo Fighters, al menos durante la gira 2023 de grupo liderado por Dave Grohl. Así, pasaría a ocupar el lugar del fallecido Taylor Hawkins, quien murió repentinamente en Bogotá, Colombia, el viernes 25 de marzo de 2022. Solo una semana después de haber tocado en el Lollapalooza Chile.

La noticia se oficializó hoy durante una transmisión en vivo hoy (21 de mayo) en Veeps.com desde el Studio 606 del grupo en Los Ángeles. Muy al estilo de grupo, Freese fue presentado a través de un video con un tono humorístico.

“Disculpen, muchachos, ¿podríamos, como, no sé, tocar una canción o dos … algo?”, dijo, antes de que la banda comenzara con All My Life.

Lo cierto es que Freese es un musico experimentado y de vasta trayectoria. De hecho, ya había acompañado al grupo durante los conciertos tributo a Hawkins repletos de estrellas en el estadio Wembley de Londres y el Foro Kia de Los Ángeles, durante 2022.

También ha tocado con Vandals, Devo, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Sting, Sublime with Rome, Weezer, A Perfect Circle, The Offspring, Danny Elfman y Paramore.