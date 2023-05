Simply Red presenta su nuevo álbum: Time

Simply Red, una de las bandas más importantes de Reino Unido, regresa con ‘Time’, un álbum en el que se destacan el talento musical y la producción. A lo largo de 12 animadas, sentidas e inspiradoras canciones grabadas en Londres con el histórico productor Andy Wright, Time muestra un infalible oído y una certera pasión por canciones que despiertan la emoción y la imaginación.

El disco incluye el single ‘Better With You’, tema de estilo funky que le siguió a continuación, ‘Just Like You’, y el favorito de los fans, el sorprendente ‘Shades 22′. Desde hoy también está disponible el videoclip de “It Wouldn’t Be Me”, actual sencillo.Time ha recibido unánimes y enfáticos elogios de los medios. Clash Magazine lo consideró “otro ejemplo excelente de un álbum de pop-soul perfectamente confeccionado”; Retro Pop lo describió como “un álbum esencial”, y Record Collector declaró que “Time es el trabajo más personal de su cantante (Mick Hucknall) a la fecha”.

Simply Red celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio con un único show especial en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres el 5 de junio, en lo que será su show más íntimo en esa ciudad desde que se presentaran en 2005 y su única presentación en Reino Unido este año. El show será transmitido via livestream para los fans y podrá verse durante las 24 horas posteriores a su finalización. Las entradas pueden adquirirse en moment.co/simplyred.