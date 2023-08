“Su red de apoyo cae por completo”: cómo golpea a Britney Spears su nuevo divorcio

El esposo de Britney Spears, Sam Asghari, ha pedido el divorcio de la superestrella 14 meses después de casarse, según dijo el miércoles por la noche una persona conocedora de la solicitud.

La persona, que es cercana a Asghari pero no estaba autorizada a comentar públicamente el asunto, confirmó que se había iniciado el trámite el miércoles, horas después de que varios medios, como TMZ y la revista People, publicaran que la pareja se había separado.

Britney Spears

Un representante de Spears no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Registros judiciales de los condados Los Ángeles y Ventura no mostraban dónde se había presentado el caso.

Spears se casó con Asghari en su casa de Thousand Oaks, California, el 9 de junio de 2022 ante un grupo de invitados que incluía a Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna. La ceremonia se consideró un hito en su vida recién recuperada tras la disolución, seis meses antes, de la tutela judicial que había controlado su vida durante más de 13 años.

La superestrella del pop conoció a Asghari y comenzó su relación con el modelo y actor cuando él apareció en su video para la canción Slumber Party en 2016.

Medios como TMZ detallan que Asghari ya dejó la casa que ocupaban en común tras una feroz pelea. El mismo sitio asegura que tras este divorcio, Britney se quedó sin un círculo cercano. “No habla con sus hermanos ni con su padre, y nos dicen que no hay amigos cerca que la apoyen. Sus hijos se han mudado a Hawai, sin despedirse. Ella no ha hablado con ellos en mucho, mucho tiempo”.

El mismo medio asegura que en el entorno de la cantante hay preocupación por lo que le pueda ocurrir, tras perder a su red de apoyo más inmediata. “Ella tiene un confidente, [su gerente] Cade [Hudson]. Luego está su equipo de seguridad, y después de eso, su sistema de apoyo cae por un precipicio”.

En el plano musical, Spears poco a poco ha soltado material como su colaboración con Elton John para una versión de Tiny Dancer, pero hace años que no se presenta en vivo y tampoco ha anunciado planes de giras. En lo inmediato, lanzará un libro de memorias, The woman in me, el que llegará a las tiendas en octubre.