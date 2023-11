Los cortometrajes se toman Ñuñoa en Ñufest 2023

Del 8 al 11 de noviembre la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y su Corporación Cultural presentan Ñufest 2023, segunda edición del encuentro de cortometrajes de escuela a realizarse en la Sala de Cine de la comuna.

En colaboración con la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo y Prisma Distribución, el encuentro busca mostrar una destacada selección de producciones realizadas por egresados de las carreras de cine y audiovisual de las casas de estudio, relevando al cortometraje tanto en su creación como en su proceso de producción y postproducción.

“Estamos muy contentos de celebrar esta segunda edición de Ñufest, este año con dos nuevas casas de estudio colaborando, dando un total de cinco universidades que han confiado en esta muestra para exhibir lo mejor de los realizadores y realizadoras jóvenes. Queremos seguir haciendo de Ñuñoa un polo cultural de la región y este festival es un claro ejemplo de ello, generando diálogos y encuentros entre creadores y espectadores” comenta la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.

Cada jornada estará dedicada una temática en particular, siendo el miércoles 8 para ficción, el jueves 9 para documental, el viernes 10 para experimental y el sábado 11 para cortometrajes con trayectoria, donde se destacarán realizaciones premiadas y reconocidas en el medio audiovisual. Además de la exhibición de los films, se realizarán charlas magistrales enfocadas en los procesos de creación que hay detrás de las producciones con académicos de las universidades participantes.

Ñufest 2023 se realizará del miércoles 8 de noviembre desde la 18:30 hrs, y del 9 al 11 de noviembre desde las 17:30 horas, en la Sala de Cine de Ñuñoa, ubicada en Irarrázaval 4055 (Casa de la Cultura de Ñuñoa).

Las exhibiciones de cortometrajes son gratuitas y sin inscripción, con cupos limitados por orden de llegada. En el caso de las charlas magistrales, las y los interesados en asistir deben hacerlo inscribiéndose en ccn.cl.

Programación

Miércoles 8 - Ficción

18.30 hrs. Proyección de Cortometrajes

En el baño mueren las polillas

Dir. Natalia Mejías y Fernanda Lagomarsino | 14 min. | 2023

Es el cumpleaños 21 de Laura, pero ella ya no está. A través de un ritual secreto, Violeta (12) y su prima Sofía (12) se esfuerzan por comunicarse con ella, tres años después de su muerte. En su paso a la adolescencia, Violeta se sumerge en un mundo de complicidad, magia, tatuajes temporales y despedidas.

La Vorágine

Dir. Cristóbal Sánchez | 21 min. | 2015

En una población de Valparaíso se desata un conflicto por la tierra. Las autoridades y las empresas inmobiliarias quieren expulsar a los habitantes del sector “El Vergel Alto”, convirtiendo la zona en un vertedero clandestino que se expandirá hasta consumirlos.

Geranios

Dir. Lou Marino | 21 min. | 2022

Cortometraje híbrido ficción-documental grabado con iPhone, 2021. Monserrat (25), siempre acompañada de su gran amiga Francia, tendrá que sobrevivir a las circunstancias de su vida en Santiago de Chile luego de que la echen de su casa y solo logre conseguir alojo en un extravagante barrio acomodado.

20 hrs. Panel de Escuelas

Las y los directores de las escuelas y carreras de cine participantes de Ñufest conversan sobre la importancia del cortometraje en la escena audiovisual chilena.

Jueves 9 - Documental

17.30 hrs. Charla Magistral: Escribir cine para la infancia

Expone Elisa Eliash

Directora, guionista y académica de la UC, con más de 12 años de experiencia como docente de guión. Ha participado en la escrituras de diversas películas chilenas y, como directora, estrenó recientemente su 3er largometraje «Fiebre», dirigido a público infantil.

19.30 hrs. Proyección de Cortometrajes

Nosotres les otres

Dir. Mato Torga | 13 min. | 2022

Una corriente de consciencia colectiva en la que Greg, Joss y Mar, tres personas no binarias, nos cuentan su experiencia con el género. ¿Quiénes son elles frente al mundo, y quiénes son elles para sí mismes? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Qué sentimos nosotres, que somos les otres?

Chiquitita

Dir. Lu Muniri | 10 min. | 2022

Cuando revisita su relación con Marcos, quien fuera su figura paterna suplente, la directora se enfrenta a la pérdida y la crueldad de haber sido distanciada de él. Obligada a aceptar que Marcos ya solo existirá en su mente, emerge el miedo: ¿Qué hay de verdaderamente certero en los recuerdos de una niña con memoria de elefante? La respuesta es construir una video-carta documental explorando los objetos, lugares y rituales que le quedan de él en un último intento de darle forma y fijarlo en la memoria.

Respirar bajo la tela

Dir. Karin Ortiz | 22 min. | 2022

Tres personajes de clases no privilegiadas de la periferia de Santiago, se desenvuelven laboral, social y emocionalmente, bajo las restricciones sanitarias impuestas en su territorio ante la pandemia del Covid-19.

Marlén, retrato de unas tetas peludas

Dir. Javier de Miguel | 11 min. | 2021

En medio de la pandemia del COVID-19, Marlén, une joven con tetas, hace un recorrido personal al pasado, analizando memorias de como el mundo reacciona frente a su corporalidad. Marlén construye relatos de familia y amor, entendiendo sus tetas peludas como el centro en la construcción de su género, placer y sexualidad.

Viernes 10 – Experimental

17.30 hrs. Charla Magistral: ¿Cómo suena el cine chileno?

Expone: Pepe de la Vega

Cineasta y docente de la Universidad de Valparaíso con una extensa carrera como sonidista de cine nacional. Fue reconocido con el Premio Pedro Sienna a la trayectoria 2022 y el Pudú a la trayectoria en FICV 2020. Ha trabajado con destacados directores chilenos como Raul Ruiz, Valeria Sarmiento y Cristian Sanchez.

19.30 hrs. Proyección de Cortometrajes

Pandémica

Dir. Francesca Carvallo Pirola y Nina Salvador San Martín | 14 min. | 2021

María (24) decide dejar las pastillas anticonceptivas al mismo tiempo que parte la cuarentena por coronavirus en Santiago, Chile. A través de una bitácora y de su handycam, María registra todo lo que le ocurre, a la espera de volver a menstruar.

Solectrics

Dir. Daniel Loyola, Andrea Carvajal | 12 min. | 2023

La noche del 16 de agosto de 1906 un enorme incendio iluminó las calles de Valparaíso. Un imponente terremoto sacudía la ciudad. Diez días antes de estos hechos, el Capitán de Corbeta, Arturo Middleton, pronosticaba fenómenos atmosféricos y sísmicos advirtiendo lo que ocurriría aquel fatídico día.

Voces apagadas

Dir. Ivana R. Montalva | 6 min. | 2023

En la inocencia de una habitación infantil, entramos a un espacio destruyéndose, mientras una mujer relata su historia de abuso sexual sufrido en su infancia.

Circuito cerrado

Dir. Alejandro Catalán | 3 min. | 2021

Como una deidad omnipresente en la urbe las cámaras de televigilancia proveen a los ciudadanos la ilusión de seguridad y resguardo a cambio de su privacidad y anonimato en el espacio público. Circuito cerrado es un ensayo crítico sobre vigilancia, libertad, tecnología, control y sometimiento.

Sábado 11 - Trayectoria

17.30 hrs. Charla Magistral: El cine es escuela

Exponen

Daniela Sabrovsky

Cineasta y académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Licenciada en cine y magíster en cine documental, actualmente cursa un doctorado en filosofía. Su labor como docente se ha centrado en la reflexión por medio de la experiencia, en torno a temas de la narrativa y la estética cinematográfica.

Francisca Soto

Realizadora de Cine y TV de la Universidad de Chile y Magíster en Cine Documental. Me ha desempeñado como sonidista, asistente de dirección y producción. Desde el año 2016 me he enfocando en el área de formación de audiencias y hoy en día formo parte de la red Cinema Cents Anns de Jeuneusse (Francia).

19.30 hrs. Proyección de Cortometrajes

Mano seca

Dir. Isis Catrin | 8 min. | 2022

En un lugar inhóspito y yermo de Santiago de Chile, desde la tierra se alza una figura con la capacidad de crear vida. Su curiosidad la conduce a una estructura en ruinas que lejos de poder crear conciliación serán la devastación de su poder.

Violeta

Dir. Lola Contreras | 8 min. | 2018

Violeta se siente presionada para irse de una fiesta, luego de que Alfredo tuviese un actuar pasado de la raya con ella. En la calle, mientras espera a su amiga, Alfredo se acerca y comienza a seguirla. Violeta camina alerta y veloz, logrando evadirlo, pero sin esperar que se apareciera de vuelta, más violento que antes.

El verano del León Eléctrico

Dir. Diego Céspedes | 22 min. | 2018

Escondidos en una casa lejos de la ciudad, Alonso (11) acompaña a su querida hermana, Daniela (17). Ella espera para convertirse en la séptima esposa de El León, un profeta que (según dicen) te electrocuta cuando lo tocas.

La Santa

Dir. Mauricio López Fernández | 17 min. | 2012

María (13) es una niña intersexual (hermafrodita) que es obligada por su padre a encarnar a la virgen en una ceremonia de procesión de su pueblo, pues creeque esta es la única manera que tiene su hija de “arreglarse”.

Reo

Dir. Mauricio Corco | 17min. | 2016

Manuel sale de la cárcel luego de 20 años. Osco y solitario, su vida afuera solo tiene sentido por la esperanza de acercarse a su única hija Ana, de la que le han negado toda información. Sin embargo, en su tránsito por Valparaíso conoce a Nico, un joven que se prostituye con hombres maduros, que lo acoge y ayuda.