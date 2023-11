Men at Work agenda show en Gran Arena Monticello

Men at Work se presentará en solitario en el recinto del Gran Arena Monticello, el próximo jueves 29 de febrero. Es decir, dos días después de su presentación en el Festival de Viña, donde son el número anglo de esta temporada.

Luego de 25 años sin pisar suelo chileno, la agrupación fue formada a mediados de 1979 con Colin Hay como líder, vocalista y guitarrista y fue acompañado de Ron Strykert en el bajo, Jerry Speiser en la batería, Greg Ham en el teclado y John Rees como segundo bajo.

Durante los años 80 Men At Work logran una explosiva fama mundial, luego del lanzamiento del disco Business as Usual (1981) donde aparece la canción Who can it be now, que hizo bailar al mundo entero y se posicionó como una de las canciones más escuchadas a nivel mundial.

Sin bien han tenido varios cambios de formación por diversas razones, Colin Hay se mantiene como líder y cuenta con destacados músicos que lo acompañan en exitosas giras por giras por todo el mundo cantando grandes clásicos como Down Under, It´s a Mistake, Catch a Star, Overkill, entre otras.

Las entradas salen a la venta el martes 21 de noviembre por el sistema Puntoticket, desde las 10.00 am.