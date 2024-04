Sangre en los Labios: estreno de película de Kristen Stewart terminó en caos tras dichos homofóbicos y misóginos

El estreno de Sangre en labios en el Festival Internacional de Cine Fantástico en Bruselas (BIFFF) terminó con incidentes. Con público fuera de la sala, discusiones verbales y físicas, y con presencia policial, fue como concluyó el sábado la función de la más reciente producción de A24 y Film4, protagonizada por Kristen Stewart y Katy O’Brian.

Según relataron a Variety los testigos, integrantes del público comenzaron a emitir comentarios lesbofóbicos y misóginos durante el transcurso de la cinta, que aborda la relación amorosa entre los personajes de Jackie y Lou, una culturista y una gerente de gimnasio, respectivamente.

De acuerdo a lo relatado por los presentes, tras 20 minutos de proyección, diversas personas comenzaron a aplaudir, abuchear o a burlarse de las escenas del filme, causando molestia e incomodidad en el resto de los asistentes. El tenso ambiente llevó a que más de 60 mujeres queer dejaran la sala como acto de protesta, señala Variety, ante la inacción de los organizadores del evento.

“Temíamos por nuestras vidas, porque el tipo de personas que dicen esas cosas durante la proyección de una película son el tipo de personas que nos agreden. Entonces nos asustamos y tuvimos que salir”, comentó Elina Fischer, una de las presentes.

Fuera de la sala, parte del público que se retiró comenzó a manifestarse, pidiendo la suspensión de la función como gesto de solidaridad. Según informó la organización del Festival Internacional de Cine Fantástico en Bruselas (BIFFF), los altercados verbales escalaron a enfrentamientos físicos que resultaron en tres incidentes de violencia.

Película Sangre en los labios (2024)

Jonathan Lenaerts, jefe de comunicaciones del BIFFF, confirmó a Variety que el festival llamó a la policía para disolver la protesta y garantizar el espectáculo. El domingo, la organización del certamen emitió un comunicado calificando los eventos de la noche anterior como “inaceptables” y pidiendo disculpas a la audiencia por “comentarios discriminatorios contra cualquier comunidad”.

Sin embargo, el mensaje de la organización no fue suficiente para los usuarios de redes sociales, quienes criticaron la falta de contextualización al emitir la película con protagonistas LGBTQ+ y la falta de una condena explícita a los dichos homofóbicos de algunos asistentes.

Sangre en los labios

La cinta fue dirigida por Rose Glass, cineasta y guionista inglesa conocida por su película debut Salvando almas (2019), un filme de terror psicológico alabado por la crítica y premiado en diversas oportunidades.

Sangre en los labios es su segunda película, cuyo guion escribió en conjunto con Weronika Tofilska. La coproducción de A24 y Film4 tiene a Kristen Stewart como protagonista, actriz conocida por hablar abiertamente de su sexualidad y defender los derechos de la comunidad LGBT+. Al elenco se suma Katy O’Brian, actriz y escritora conocida por sus papeles en Ant-Man and the Wasp: Quantumania y en Agents of S.H.I.E.L.D; también integran el reparto el actor David Franco y Jena Malone.

El filme ya se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2024 y llegó a salas estadounidenses el 8 de marzo de este año. Aún no hay fecha confirmada para su estreno en Latinoamérica.