“Al que más detestamos por lejos”: Ruminot se burla de Adam Levine de Maroon 5 y recuerda su presentación en Viña

Una vez más, Pedro Ruminot se rió del vocalista de Maroon 5, Adam Levine, por su actitud cuando se presentó en el Festival de Viña el 2020, año donde el comediante también se paró sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En 2020, Maroon 5 se presentó en el Festival como el número anglo, su espectáculo fue esperado por miles de fanáticos en Chile y en el continente, que vieron su presentación a través de la señal internacional. Sin embargo, la presentación de la banda dejó bastante que desear, sobre todo la actitud de Levine quien además se quejó del certamen, alegando que desconocía que se trataba de un show televisado.

La tercera fue la mejor: Pedro Ruminot triunfa en Viña 2025 con una sólida rutina de humor

Su reproche quedó registrado en videos que fueron divulgados en redes sociales. Desde entonces, la molestia en contra del artista se instaló en el país, y los usuarios de vez en cuando recuerdan el paso de Maroon 5 por el Festival de Viña.

En ese contexto, la noche de este sábado, Ruminot señaló que “si hay una persona que hemos hueviado en Chile y no por xenofobia ni nada, al que más detestamos por lejos, es al vocalista de Maroon 5, Adam Levine”, tras esas palabras, las pifias en el público se dejaron sentir.

El humorista continuó: “(Levine) Vino a Chile, vino acá a este escenario, se presentó, estábamos todos felices, empezó a cantar sus canciones, todos felices cantando, primera canción no saludó, segunda no saludó, tercera tampoco. Cantó todo el show, no se despidió, no quiso recibir la Gaviota, se fue. Y todos así ¿qué weá? Bajó por esa escalera y se fue quejando, dijo, esto es un show televisado, ¿por qué hay cámaras? No está bien, no puede ser, ¿qué se cree? Y ahí los chilenos dijimos: ¿y qué se cree este conche...?”.

Tras ello, Ruminot relató las acciones que realizaron los usuarios en redes sociales en aquella ocasión.

“Nos fuimos a su cuenta de Instagram y empezamos, ‘hola Mañoso’, ‘hola Mañas’. ‘¿está con la Maña, don Maña?’ (...) teníamos la esperanza que se iba a arrepentir en un momento e iba a decir ‘perdón Chile’”, señaló haciendo reír al público.

Foto: Agencia Aton

Así, contó que el cantante “se llenó de garabatos, se llenó al punto que tuvo que bloquear sus comentarios de Instagram. Nadie le puede comentar, pero, no solo eso, entre medio de todos los garabatos, un chileno o chilena, no sabemos quién es, estamos investigando, pero todo indica que es de Viña del Mar, le puso entre medio de todos los garabatos: cazuela de pollo, ingredientes. Y nació el primer invento chileno: La funa con recetas de comida”, contó sacando aplausos.

El humorista se siguió riendo del músico y contó que, si bien bloqueó los comentarios en sus redes sociales, en enero de 2024 reactivo esa función. Riéndose de forma malvada relató: “Los chilenos no olvidamos. Cinco mil comentarios en menos de tres minutos. Cinco mil recetas. No tenemos cinco mil platos, pero igual no más”.

Incluso, Ruminot comparó la actitud de Levine con la de Incubus, banda que se presentó el jueves en el Festival de Viña y que generó un gran lazo con el certamen y el público viñamarino.

“¿Qué le costaba?”, se cuestionó el comediante, agregando que toda la situación de Maroon 5 se habría originado “por no saludar” al público esa noche en el Festival.