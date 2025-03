Cadem: el 94% cree que la rutina de George Harris en Viña fracasó porque fue mala

Ya ha pasado una semana desde que el venezolano George Harris se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde fracasó rotundamente y fue pifiado por el público de la Quinta Vergara.

Con chistes de sismos y de llamadas telefónicas sin remate, el comediante intentó realizar su rutina pero el “Monstruo” no sintonizó. Tras transcurridos 15 minutos de su show, y con evidentes pifias de parte del público, Harris advirtió que se bajaría del escenario, hasta que los animadores entraron en escena y pidieron que siguiera adelante.

El público se resistió y siguió abucheando al comediante hasta que Harris adoptó una actitud a la defensiva y soberbia; y dijo frases como “Ojalá tengas la carrera que tengo yo” y “Llené el Movistar, cállate”, lo que enfureció al “Monstruo” y terminó lapidando definitivamente su presentación.

Al día siguiente, las reacciones no tardaron en aparecer y el comediante opinó que su fracaso se debió a la xenofobia. En una de las tantas declaraciones públicas que hizo, en la red social X, publicó: “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre".

Cadem: el 94% cree que la rutina de George Harris fracasó porque fue mala

Incluso varios venezolanos y figuras del espectáculo alegaron que el comediante fue víctima de la xenofobia. Daniel Sarcos, presentador de televisión dijo: "ayer George no fracasó, ayer triunfó la xenofobia y la división“.

Aunque no solo sus compatriotas se pronunciaron. El director del Festival de Viña, Alex Hernández, declaró: "Por supuesto que hubo xenofobia. Aquí hubo un grupo de venezolanos que estaban arriba que fue atacado por un grupo pequeño de chilenos organizados“.

Qué dicen las personas en Chile

Bajo este contexto, en la encuesta Plaza pública de Cadem, la plataforma de encuestas que mide semana a semana la opinión pública en torno a diversos temas de interés, incluyó el caso George Harris en el segmento de preguntas referidas al Festival de Viña.

Las personas en Chile tienen una visión distinta a la de los venezolanos y en relación a las personas consultadas, el 89% de ellas vio o estaba en conocimiento de la rutina de George Harris y solo el 11% desconocía el tema.

Mientras que de las personas que estaban enteradas o vieron la rutina, el 94% cree que el venezolano fracasó porque su rutina fue mala, mientras que solo el 2% cree que el comediante fue pifiado porque hubo xenofobia. El 4% de consultados no sabía o se abstuvo de responder.