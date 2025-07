Cuando Noel Gallagher fue DJ en una radio chilena durante el debut de Oasis

Sonaba como una locura, pero no lo era. Una estrella de rock, poniendo música en la radio. “Noel de discjockey”, titulaba un recuadro destacado en la página 63 de La Tercera, del 15 de marzo de 1998. El líder de Oasis sorprendía en la radio Rock&Pop, la más escuchada y popular de esos días.

Aquella visita era una escapada del músico, a pocas horas del debut de la banda en Santiago el 14 de marzo de 1998 en San Carlos de Apoquindo, en el marco de la gira promocional del álbum Be Here Now (1997). Gallagher había arribado al país junto al entonces bajista de la banda, Paul “guigsy” McGuigan, dos días antes. Ofrecieron una rueda de prensa en el Hotel Hyatt y luego esperaron el arribo del resto del grupo.

Al día siguiente, el sábado 14, Noel asistió como invitado al programa Fiebre de Sábado por la tarde, de la radio Rock&Pop. La idea era poner música y charlar un poco. En el estudio ubicado por entonces en calle Antonio Bellet, lo recibió Marcelo Aldunate, el director de la radio en esos años.

Noel Gallagher firma autógrafos a la salida de la radio R&P Archivo Histórico/Cedoc Copesa

“Para ese show, R&P era la radio oficial, fue una gestión entre la productora y el sello, Sony Music. En esa época solía pasar que los artistas visitaran los estudios, no era algo raro. Además la radio era de la más tocaba a Oasis en esa época, había una identificación”, recuerda al teléfono con Culto.

Según se informó en la época, la idea vino del propio Gallagher, para distenderse un poco. Probablemente estaba harto de las entrevistas tradicionales.

“Cuando llegó, habían periodistas y fans afuera, él llegó con sus propios CD’s, me acuerdo que programó Small Faces, Led Zeppelin”, agrega Aldunate.

Archivo Histórico/Cedoc Copesa

En el estudio, Gallagher fue entrevistado por los conductores del programa, Valeria Peña y Gabriel Polgatti. Rechazó una tabla de quesos que le ofrecieron para picar y al momento de hablar de nuevos nombres, recomendó a Cornershop y a los emergentes Travis.

Ahí ocurrió el famoso episodio en que le mostraron la canción Bolsa de Mareo, de Los Tres. A Noel le gustó porque el beat de batería de Pancho Molina le recordaba a Tomorrow never knows de The Beatles y en su estilo, aseguró que podía enseñarle “unos cuantos trucos” al guitarrista Ángel Parra.

Gallagher permaneció en la radio durante unos 45 minutos. “Después se sacó fotos con el equipo, la verdad es que para la fama que tenía, fue muy buena onda”, recuerda Aldunate.

Según detalla la prensa de la época, Gallagher se fue del estudio poco antes de las 14.00 horas. A la salida de la radio firmó algunos autógrafos a los fans apostados, luego almorzó y desde ahí se dirigió a la prueba de sonido en San Carlos de Apoquindo. Esa noche, sería una estrella de rock ‘n’ roll.