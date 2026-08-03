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    El cantante y productor chileno FloyyMenor es reconocido en importante listado de Billboard

    El hombre tras el hit Gata Only de hace un par de años destaca nuevamente en uno de los apartados más relevantes de la música latina.

    Por 
    Equipo de Culto
    El cantante y productor chileno FloyyMenor es reconocido en importante listado de Billboard

    El artista chileno FloyyMenor -nacido en La Serena y célebre entre otros hits por Gata only con Cris Mj- ha sido reconocido por Billboard en su lista 21 Under 21 por tercer año consecutivo. Como el único artista chileno incluido en la edición de este año, vuelve a formar parte de la selección anual de la publicación que destaca a los artistas menores de 21 años más influyentes de la industria musical. “Este logro reafirma su impacto en la música latina y consolida una de las historias de crecimiento más destacadas de su generación”, presenta un comunicado.

    A principios de este año, el artista lanzó su más reciente proyecto, MAN IN BLACK, una producción que refleja su evolución artística y continúa ampliando su visión creativa. Recientemente colaboró con Gabito Ballesteros en PLO PLO y se prepara para el lanzamiento de Pastillitas de Color, junto a Óscar Maydon, el próximo 13 de agosto. Además, ha fortalecido su presencia internacional con destacadas presentaciones en festivales y escenarios alrededor del mundo, incluyendo sus próximas participaciones en iHeartRadio Fiesta Latina este septiembre y Coca-Cola Flow Fest en México este noviembre. Más recientemente, recibió una nominación a Premios Juventud, un reconocimiento que reafirma su creciente influencia e impacto dentro de la industria de la música latina.

    “Ser reconocido por Billboard por tercer año consecutivo es un honor increíble”, expresó FloyyMenor en el mismo texto. “Estoy muy agradecido con todas las personas que han creído en mí y han apoyado mi música. Este reconocimiento me motiva a seguir creciendo, representando a Chile y llevando mi música a audiencias de todo el mundo.”

    Desde su primera aparición en la lista 21 Under 21 de Billboard, FloyyMenor se ha consolidado como una de las principales voces de la nueva generación de la música latina. Este tercer reconocimiento consecutivo refleja no solo su éxito comercial, sino también su papel en llevar el reggaetón chileno a la escena global y abrir camino para una nueva generación de artistas chilenos.

    Más sobre:FloyyMenorMúsica urbanaTrapBillboardGata onlyMúsicaMúsica culto

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