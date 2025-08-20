SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Jorge López: “Mi paso por el Festival de Viña fue trascendental, creo que es un hito de mi carrera”

El actor chileno se une a la argentina Tini Stoessel en Quebranto, serie de Disney+ que mezcla el thriller y el romance en una historia ambientada en México. En diálogo con Culto, detalla ese papel y reflexiona sobre su participación en el certamen estival. “A mí me gusta mucho la exploración y siempre tirar mis retos al siguiente nivel”, afirma.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
Jorge López: “Mi paso por el Festival de Viña fue trascendental, creo que es un hito de mi carrera”

Javier, el personaje que interpreta Jorge López (Llay-Llay, 1991) en la serie Quebranto, podría haber sido español. Era una de las posibilidades que el actor consideró junto a los creadores de la ficción que acaba de debutar en Disney+. Pero, como ocurrió en Élite y en Now and then, tiene un fuerte vínculo con Chile.

Conectado a Zoom desde Ciudad de México, López dice que esa definición permitió reforzar las diferencias entre las piezas del triángulo amoroso que propone la historia, compuesto por Miranda (interpretada por la argentina Tini Stoessel), Leo (el mexicano Martín Barba) y Javier. Y también, por supuesto, despertó su orgullo nacional.

“Más allá de que sea una zona un poco más cómoda, por así decirlo, estoy de cierta manera representando (al país) nuevamente. Obviamente cuando yo estoy trabajando no pienso en eso; todo por el rol y la máxima verdad en lo que tengo que contar a nivel de trabajo, pero claro, mirándolo desde afuera se siente bonito. En la serie nombran Chile y a mí se me aprieta el estómago”, señala.

La trama gira en torno a Miranda, una joven pianista que viaja a México con el propósito de responder las preguntas alrededor de sus padres biológicos. Sin buscarlo, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones junto a Leo, un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas que es contratado para protegerla. En ese momento hace su aparición Javier, un joven que encarna el lado más oscuro de la historia.

López prefiere no rotularlo como un villano. En su lugar, identifica que tiene “el alma rota”. “Hay una cosa muy potente del exitismo convencional, de llegar a la meta, de tener aparentemente la familia perfecta, el mejor trabajo... Todo lo que se percibe como exitismo convencional. Lleno de una profunda soledad y un profundo desamor y una negación constante a los vínculos, que es lo que le pasa a Javier. Eso a mi me parece muy poderoso, me enseñó mucho también a nivel de empatía, de prejuicios. Los personajes siempre llegan para decirte algo, para enseñarte algo”.

“A mí me gusta mucho la exploración y siempre tirar mis retos al siguiente nivel. ¿Qué significa eso? Que no me gusta repetirme”, sostiene. “Aquí hay un género que yo he explorado previamente en otros proyectos, pero aquí hay otra cualidad, hay otra construcción de personaje, es otra realidad, es otra cabeza, Javier tiene una cabeza muy diferente a las otras cabezas de mis otros personajes”.

La serie marca el regreso a la actuación de Tini Stoessel, quien se había mantenido alejada del oficio desde Tini: El gran cambio de Violetta (2016). López cuenta que de esa experiencia se queda con “seguir potenciando el juego”.

“Creo que hay una cosa muy fresca, muy viva, muy de ser, el factor X, que está manoseada esa palabra. Creo que ese es un gran poder que tiene mi compañera aquí (...) Yo creo que eso es lo bonito de este oficio: cuando en los ojos de tu compañero ves esa ilusión y ese juego y ese hambre por lo que se está haciendo… En ese sentido con Tini conectamos muy bien, y nos lo pasamos muy bien haciendo esto también”.

Mientras aguarda por el estreno de la película sobre la banda española Mägo de Oz (programado para 2026) y se prepara para iniciar el rodaje de una nueva producción, López comparte sus recuerdos del Festival de Viña 2025. De hecho, fue allí, donde asistió como jurado, donde habló por primera vez sobre Quebranto.

“Mi paso por Viña fue trascendental, creo que es un hito de mi carrera”, plantea. “Más allá de lo que representa mi figura, a mí me gusta hacer eco por mi trabajo y eso fue lo que pasó. Se supo todo lo que viene pasando con mi carrera, no con mi persona (...) Fue muy poderoso, muy bonito recibir tanto amor, la verdad”.

Lee también:

Más sobre:SeriesJorge LòpezTini StoesselTiniMartín BarbaQuebrantoÉliteNow and ThenFestival de ViñaMägo de OzSeries de CultoQue Ver

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

Gendarmería ordena el traslado de 140 reos tras fuga de internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos
Chile

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos

Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

Gendarmería ordena el traslado de 140 reos tras fuga de internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES
Negocios

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

¿Cuánta palta le compra Chile a Perú? La industria de ambos países frente a frente

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles
El Deportivo

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles

“Me parece una falta de cariño”: Juan Ramírez reacciona a descarte de Héctor Tapia en Colo Colo por su vínculo con Vidal

Con duras acusaciones: Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro