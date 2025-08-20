Jorge López: “Mi paso por el Festival de Viña fue trascendental, creo que es un hito de mi carrera”

Javier, el personaje que interpreta Jorge López (Llay-Llay, 1991) en la serie Quebranto, podría haber sido español. Era una de las posibilidades que el actor consideró junto a los creadores de la ficción que acaba de debutar en Disney+. Pero, como ocurrió en Élite y en Now and then, tiene un fuerte vínculo con Chile.

Conectado a Zoom desde Ciudad de México, López dice que esa definición permitió reforzar las diferencias entre las piezas del triángulo amoroso que propone la historia, compuesto por Miranda (interpretada por la argentina Tini Stoessel), Leo (el mexicano Martín Barba) y Javier. Y también, por supuesto, despertó su orgullo nacional.

“Más allá de que sea una zona un poco más cómoda, por así decirlo, estoy de cierta manera representando (al país) nuevamente. Obviamente cuando yo estoy trabajando no pienso en eso; todo por el rol y la máxima verdad en lo que tengo que contar a nivel de trabajo, pero claro, mirándolo desde afuera se siente bonito. En la serie nombran Chile y a mí se me aprieta el estómago”, señala.

La trama gira en torno a Miranda, una joven pianista que viaja a México con el propósito de responder las preguntas alrededor de sus padres biológicos. Sin buscarlo, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones junto a Leo, un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas que es contratado para protegerla. En ese momento hace su aparición Javier, un joven que encarna el lado más oscuro de la historia.

López prefiere no rotularlo como un villano. En su lugar, identifica que tiene “el alma rota”. “Hay una cosa muy potente del exitismo convencional, de llegar a la meta, de tener aparentemente la familia perfecta, el mejor trabajo... Todo lo que se percibe como exitismo convencional. Lleno de una profunda soledad y un profundo desamor y una negación constante a los vínculos, que es lo que le pasa a Javier. Eso a mi me parece muy poderoso, me enseñó mucho también a nivel de empatía, de prejuicios. Los personajes siempre llegan para decirte algo, para enseñarte algo”.

“A mí me gusta mucho la exploración y siempre tirar mis retos al siguiente nivel. ¿Qué significa eso? Que no me gusta repetirme”, sostiene. “Aquí hay un género que yo he explorado previamente en otros proyectos, pero aquí hay otra cualidad, hay otra construcción de personaje, es otra realidad, es otra cabeza, Javier tiene una cabeza muy diferente a las otras cabezas de mis otros personajes”.

La serie marca el regreso a la actuación de Tini Stoessel, quien se había mantenido alejada del oficio desde Tini: El gran cambio de Violetta (2016). López cuenta que de esa experiencia se queda con “seguir potenciando el juego”.

“Creo que hay una cosa muy fresca, muy viva, muy de ser, el factor X, que está manoseada esa palabra. Creo que ese es un gran poder que tiene mi compañera aquí (...) Yo creo que eso es lo bonito de este oficio: cuando en los ojos de tu compañero ves esa ilusión y ese juego y ese hambre por lo que se está haciendo… En ese sentido con Tini conectamos muy bien, y nos lo pasamos muy bien haciendo esto también”.

Mientras aguarda por el estreno de la película sobre la banda española Mägo de Oz (programado para 2026) y se prepara para iniciar el rodaje de una nueva producción, López comparte sus recuerdos del Festival de Viña 2025. De hecho, fue allí, donde asistió como jurado, donde habló por primera vez sobre Quebranto.

“Mi paso por Viña fue trascendental, creo que es un hito de mi carrera”, plantea. “Más allá de lo que representa mi figura, a mí me gusta hacer eco por mi trabajo y eso fue lo que pasó. Se supo todo lo que viene pasando con mi carrera, no con mi persona (...) Fue muy poderoso, muy bonito recibir tanto amor, la verdad”.