La canción de Oasis que Noel Gallagher no le permitió cantar a Liam

Habitual compositor de Oasis, Noel Gallagher nunca ha ocultado el orgullo que siente por el material que escribe para el grupo. Por ello, algunas veces se ha ocupado de la voz solista en desmedro de su hermano Liam.

Allí hay varios casos. Conocida es la historia de cuando Noel escribió Wonderwall y Don’t look back in anger. Las canciones le gustaron tanto, que le hizo elegir una a Liam; este se quedó con la primera, y la otra la cantó el mayor de los Gallagher.

Noel Gallagher

Liam destaca por su interpretación y actitud. Pero hubo una canción que Noel no quiso pasarle a su hermano. Él consideraba que She is love, era demasiado personal como para que la cantara otro.

Noel escribió la canción a comienzos de los 2000. “Me llevó unos 40 minutos grabarla. Los acordes dan vueltas y vueltas. Vivía en una habitación de hotel, tenía una nueva novia y... ya sabes. Trata sobre ser muy feliz un domingo por la mañana. Estoy encantado con la letra. Es la única que insistí en cantar”, señaló en una entrevista recogida por NME.

Por supuesto, la canción desató una controversia entre los Gallagher. “Entonces Liam me acusó de robarle su arreglo de Songbird, sin darse cuenta de que se había escrito, grabado y arreglado seis meses antes". Aunque ambas canciones comparten una sonoridad acústica y arreglo de teclados, no se parecen lo suficiente.

She is love, fue incluida en el álbum Heathen Chemistry (2002), el quinto de la discografía de Oasis. También fue lanzada como single doble lado A, junto a Little by Little.

Escucha She is love a continuación