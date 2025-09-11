La magia beatle continúa: Ringo Starr confirma que “acaba de terminar” su próximo álbum

Ringo Starr no se detiene. A sus 85 sigue en la carretera como en sus mejores tiempos. En una reciente conferencia de prensa en el Teatro Riverside de Milwaukee, donde ha estado ensayando para su próxima gira por Norteamérica con su All-Starr Band, reveló que ya acaba de terminar su próximo álbum junto aT-Bone Burnett, con quien colaboró ​​previamente en su disco de 2025, Look Up .

“Acabo de terminar mi participación en otro álbum de country”, dijo el Beatle, antes de afirmar: “Me encanta la música country”.

Durante la rueda, Starr habló de su pasión por la interpretación. “Llevo haciendo esto desde 1989 y simplemente funciona. Somos una banda, un grupo de chicos que formaban sus propias bandas, incluyéndome a mí”.

Además, aseguró que esperaba mantener el training de los tours. “Sigo de gira. Nunca piensas que vas a llegar tan lejos. Y sigo haciendo lo que me apasiona. Es algo que me apasiona”.

Por supuesto, Starr se refirió al anuncio de la nueva serie documental Anthology , que ha sido restaurada y se estrenará en Disney+ el 26 de noviembre de 2025, incluyendo un nuevo episodio titulado “Nine”. Aunque Ringo aún no ha visto el episodio, ha oído que es “genial” y ha dicho: “Será una sorpresa para mí también”.

Además, habló sobre la próxima serie de películas biográficas de Sam Mendes sobre los Beatles, en las que Barry Keoghan lo interpretará. En su estilo, Ringo aseguró que ya conoció al actor pero que no lo acompañará en su gira por EEUU. “Está muy ocupado interpretándome ahora mismo”.