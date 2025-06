Pedro Pascal firma carta que busca proteger los derechos de la comunidad LGBT en EE.UU.

El actor chileno Pedro Pascal, una de las actuales estrellas rutilantes de Hollywood, nunca se ha quedado atrás en el activismo por temas sociales, algo por cierto recurrente en las celebridades del star system estadounidense. En esta ocasión, sumó su firma a una carta que aboga por proteger los derechos de la comunidad LGBT en EE.UU.

El intérprete de The last of us estampó su rúbrica en una carta que solicita proteger los fondos federales de Estados Unidos que estaban destinados a la prevención del suicidio y apoyo a crisis de emergencia de integrantes de la comunidad LGBT. Esto, en el marco de la política de recortes fiscales que ha implementado el gobierno de Donald Trump.

La misiva fue iniciativa de la fundación estadounidense sin fines de lucro The Trevor Proyect, que trabaja en el apoyo a las personas de la diversidad sexual cuando están en situación de crisis personal.

“Como artistas, creadores y figuras públicas, nuestras plataformas conllevan una responsabilidad. Y hoy, esa responsabilidad es clara: debemos hablar para proteger la salud mental y la vida de los jóvenes LGBTQ+”, dice al comienzo la carta y agrega en tono declaratorio: “No nos quedaremos callados”.

“Puede que estés dolido. Puede que tengas miedo. Puede que sientas que nadie te escucha, pero nosotros sí. Seguiremos manifestándonos. No dejaremos de luchar por ustedes”,

Pascal se une a otras figuras del espectáculo que han adherido a la carta, como Ariana Grande, Jamie Lee Curtis, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Sarah Paulson, Orville Peck, Daniel Radcliffe, Troye Sivan, Alan Cumming, Nathan Lane, David Archuleta, Benito SkinneryColton Undergood.