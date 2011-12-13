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    V Región: procesan a ex altos mandos de Carabineros

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    Por el delito de fraude al Fisco, la Fiscalía Militar de Valparaíso procesó ayer al general de Carabineros y ex jefe de la V Zona, Jaime Giacomozzi, tras la investigación por irregularidades detectadas en la unidad de finanzas de la Prefectura de Carabineros de la V Región, entre 2006 y 2007.

    Además, fueron procesados por malversación de fondos públicos el ex prefecto Miguel Ángel Yévenes y los ex tenientes coroneles Héctor Barriga y Samuel Merino. También, se procesó al ex teniente Asher Gruen, al mayor Bernando Inzunza y a los capitanes Cristián González y Jaime Barra.

    Según el abogado Javier Rojas-Mery, representante del Consejo de Defensa del Estado, “hasta ahora se ha acreditado que $ 10 millones se usaron para fines particulares, con viáticos y otras asignaciones que se generaban falsamente”. Agregó que “pediremos la sanción máxima, que por fraude va desde tres años y un día y por malversación, de cinco años y un día”.

    Esta nota fue actualizada el lunes 16 de marzo de 2026:

    Asher Gruen fue condenado por el delito de Fraude al fisco y cumplió las sanciones impuestas en su momento mediante una pena sustitutiva, de manera que no cumplió con privación de libertad. Además, abonó la multa correspondiente. Es decir, a la fecha la condena impuesta ha sido íntegramente cumplida.

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