A dos semanas del temporal, papas lideran alzas de precios de hortalizas y gobierno dice que se debieran estabilizar

Las fuertes lluvias de fines de junio siguen teniendo efectos en el país, en particular en los precios de las hortalizas, tras el daño recibido en142 mil hectáreas de tierras agrícolas por el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país.

De acuerdo a datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y recopilados por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), los precios de las principales hortalizas que se consumen en el país mostraron incrementos entre el 20 de junio, previo a las lluvias, y este martes 4 de julio, en algunos casos con alzas de dos dígitos.

De hecho, la papa, que es la hortaliza que más impacto tiene en el consumo de los hogares y que, por lo tanto, es el alimento de ese grupo de mayor ponderación en el IPC (y el alimento número 14 en la canasta de ese indicador), anota un salto de 45% en estas dos semanas en la Región Metropolitana, con un valor promedio de $782 el kilo, entre los terminales de Lo Valledor y la Vega Central. Además, el precio es todavía mayor al que se vendía cuando recién estábamos saliendo de los temporales, la semana pasada.

Le sigue la lechuga, que muestra un incremento de 39% en el mismo lapso, con un precio promedio que pasó de $471 a $654 la unidad. También el atado de acelga registra un salto de dos dígitos, al subir 18% en estas dos semanas, pasando de $871 a $1.028.

La economista Valentina Apablaza, del OCEC-UDP, indica que “los datos muestran que la lechuga y la papa siguen aumentando sus precios respecto a la semana previa a las lluvias. Es esperable que este fenómeno no se vea reflejado en el dato de IPC de junio, dado que los precios correspondientes a ese índice se recolectaron previo al sistema frontal, sin embargo, de mantenerse esta alza en el tiempo podríamos ver un alza en la inflación de alimentos en el IPC de julio, aunque esta será más bien moderada”.

Por su parte, la cebolla aumentó su valor en 8% y las zanahorias, repollo y alcachofas registraron caídas de 11%, 6% y 1%, respectivamente.

Gobierno dice que precios se estabilizarán

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, hizo un llamado a la calma ante el alza de precios.

“Dijimos que iba a haber una afectación y se corrobora con algunos productos que tuvieron alza. Las razones son por anegamiento, por problemas de logística, días feriado y también por dificultades para entrar con las camionetas o camiones a realizar la cosecha. Dijimos que iba a haber esta alza puntual, lo que se corrobora en lechugas, zapallo y papas especialmente”, explicó el ministro.

Las declaraciones se dan en el marco de la presentación de los índices del reporte Mejores Alimentos de Temporada (MAT), instancia donde el ministro destacó que los precios de varios alimentos han tendido a la baja, incluyendo algunos de los más consumidos en Chile.

“Como hemos dicho, los productos de temporada van a la baja: empieza a salir la palta chilena a la baja, lo mismos cítricos, el limón y también otros productos como el repollo, a pesar de la afectación que tuvo en algunos lugares(...) Otra de las buenas noticias es que en las ferias el huevo ha bajado hasta un 6%. Por eso estamos ayudando con alimentación también a los pequeños productores que tenían gallinas ponedoras”, detalló.

En este escenario, la directora de Odepa, Andrea García, proyectó que el aumento de precios no debería perdurar. Así, detalló que “en el caso de la papa, en particular, estas son de guarda, estaban ya cosechadas y no esperamos problemas de abastecimiento (…) las lechugas la cosecha hoy es compleja, tenemos producción en este momento y los terrenos están inundados por lo que la caída en los precios va a demorar un poco más”.

Por su parte, el administrador general del Mercado Mayorista Lo Valledor, Gonzalo Bravo, aseguró la disponibilidad de alimentos reconociendo que “la situación es complicada porque la naturaleza siempre nos golpea un poquito, pero los agricultores de nuestro país y, sobre todo los pequeños, siempre salen adelante (…) podemos darles la fe, la confianza y la seguridad de que van a poder desarrollar sus productos para la temporada que viene”.

Para poder ayudar a los productores agrícolas afectados por el frente, durante la instancia el Ministerio de Agricultura despachó un camión con residuos orgánicos para ser utilizado como forraje para animales. Esta iniciativa se realizó en conjunto a Lo Valledor, la Fundación Realim Chile y la Empresa Santa Marta.