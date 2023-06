A empujones: Colegio de Profesores RM mantiene “paro de advertencia” del miércoles pese a que desde algunas comunas acusan que se adoptó sin mayoría

“El Estado de Chile, bajo los diferentes gobiernos, ha seguido postergando soluciones que son indispensables para el mejoramiento de la educación. Es momento de terminar con las promesas incumplidas y poner suma urgencia a nuestras demandas. Las y los profesores no podemos seguir esperando. Nunca más sin los Profesores”.

La cita es parte del correo electrónico que el 10 de junio envió el directorio del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana (RM) -firmado por su presidente, Mario Aguilar, y su secretaria, Katherine Rozas- a los directorios comunales y territoriales de la zona, con el fin de informar que el día anterior acordaron “convocar a un paro de advertencia por 24 horas para este miércoles 14 de junio en toda la RM” y una marcha, a partir de las 10:30, “desde Plaza Italia por la Alameda”.

“La idea es generar una toma de conciencia en las autoridades respecto al malestar del profesorado y que a partir de allí haya mayor celeridad y dedicación a resolver los graves problemas que hay en la educación chilena” explica Aguilar a La Tercera.

Y da cuenta de las demandas del gremio, que no han sido resueltas: el agobio laboral, pues ”la mayoría trabaja en sus casas, los fines de semana, porque hay mucha exigencia administrativa”; problemas de salud mental, “en toda la comunidad escolar”, que derivan en “reacciones violentas e inseguridad”; el bono de retiro, “que tiene a nuestros colegas, en algunos casos desde el 2018 esperándolo para poder retirarse”; y la deuda histórica, “que el Presidente comprometió en su cuenta pública 2022 (...) y no sólo no se cumplió, sino que ahora se pone en cuestión porque queda supeditado a una reforma tributaria que todos sabemos es totalmente incierta”, remata Aguilar.

Respecto del paro de este miércoles, el presidente del Colegio de Profesores de la RM señala que “de 44 filiales que tenemos en la región, 25 realizaron la consulta la semana pasada y 17 aprobaron el paro. Varias otras están haciéndolo entre hoy y mañana”. Según el gremio, la región reúne aproximadamente el 35% de los profesores del país. En esa línea, a la paralización adherirían colegios municipales y algunos subvencionados.

“Al calor de la información que recibimos, de cada una de las comunas que participaron (...) finalmente arrojó la mayoría que sí hay un ánimo de movilización y esta movilización del miércoles 14 va a ser complementaria a lo que se resuelva en la asamblea nacional del viernes 16″, dijo a través de un video de YouTube Luciana Cortés, prosecretaria del directorio regional.

“16 comunas no es mayoría”

Sin embargo, Paola Ossandón, presidenta de las y los profesores de El Bosque -comuna que se opuso a la movilización- cuestionó la decisión adoptada por la directiva regional, dado que hasta el viernes -según información extraoficial- eran 16 las comunas que aprobaron el paro, de las 52 que tiene la RM. “Para varios dirigentes eso es una preocupación, porque 16 comunas no es la mayoría ni es la mitad”, dice.

Tampoco estuvo de acuerdo Katherine Rozas, secretaria del directorio regional del Colegio de Profesores y quien aparecía firmando el correo junto a Aguilar: “En lo personal, no estuve ni estoy de acuerdo que se llame a una movilización (paro) dos días antes de una asamblea nacional” donde “lo más probable es que se realice una convocatoria en el mismo sentido, al nivel más alto de nuestra institucionalidad, y no con una adherencia de 16 comunas de un total de 52 de la RM”.

Otras comunas que no adhirieron fueron Santiago e Isla de Maipo. La presidenta de los profesores de Santiago, Ilonka Leiva, explicó que “realizar una movilización con motivos nacionales de manera regional debilita la participación en las instancias nacionales, sobre todo en nuestro contexto donde varios establecimientos ya están con calendarios de recuperación, ya sea por paralización de funcionarios o largas movilizaciones estudiantiles”.

Mientras, la presidenta de los docentes de Isla de Maipo, Doris Cid, señaló que la comuna no adhirió a paro pues “nos parece de irresponsabilidad dirigencial por la baja convocatoria. Menos del 20% de las comunas de la región adheridas a este llamado”. Lo anterior, causado por “la apresurada decisión tomada en asamblea, con 14 de 52 comunas que asistimos (...). Además de cruzarse con el plan de acción emanado del directorio nacional, generando confusión en las bases del magisterio. El comunal de Isla de Maipo llama a tomar una decisión unitaria en la asamblea nacional, que asegure el impacto social necesario para el cumplimiento de los objetivos del gremio”.

En el caso de El Bosque, la presidenta de los docentes colegiados señala que rechazaron la convocatoria “porque tenemos un plan de acción a nivel nacional, entonces, lo correcto es seguir ese plan de acción. Me extraña que Mario (Aguilar) esté en otra sintonía, siendo que él fue presidente nacional. Hoy hace paro a dos días de la asamblea nacional, con todos los dirigentes del país, y ahí vamos a llevar la voz de las bases para decidir si habrá paro nacional, en qué fecha y por cuánto tiempo durará este paro. Y esa va a ser la gran marcha que debemos dar todos los profesores de Chile”.

Ossandón, además, acusa el presunto interés de Mario Aguilar de posicionarse, con miras a la elección de la directiva nacional, programada para noviembre próximo.

Al respecto, Aguilar dijo que “no voy a entrar en polémica con otros dirigentes. El gremio es una organización democrática, la gente tiene derecho a tener su opinión. La colega que usted señala estuvo en la asamblea y su postura fue muy minoritaria. Pero bueno, tiene derecho a expresarse. Mi polémica es con el gobierno, con el Parlamento que no aprueba las leyes que se necesitan, con el Mineduc que es muy lento en la agilización de problemas, con el Presidente Boric que no ha cumplido su promesa de dar una reparación a la deuda histórica. Mi foco no es polemizar al interior del gremio”.

Asamblea nacional

Como informó la semana pasada el presidente nacional, Carlos Díaz, este viernes el Colegio de Profesores realizará una asamblea nacional incluida en el plan de acción del magisterio, donde revisarán las respuestas que ha dado el gobierno a las ocho demandas del gremio y votarán los pasos a seguir por el profesorado, “y si es paro, por un día, dos días, 48 horas o indefinido y en qué fechas”, agrega.

Las ocho exigencias de los profesores, priorizadas en enero, son: deuda histórica, pago del bono de retiro atrasado, pago de mención a profesores de educación diferencial y de párvulos, cambios a la jornada escolar completa, pago del bono de retiro después del 30 de junio de 2024, terminar con la doble evaluación docente, terminar con el agobio laboral y avanzar en un congreso curricular.

Del total de demandas, el gremio y el gobierno han avanzado en tres, aseguró Díaz: doble evaluación docente, bono de retiro después del 30 de junio de 2014 y congreso curricular, “donde el Mineduc señaló que en agosto se inicia”.

En paralelo a los cinco temas pendientes, el directorio nacional agregó otros tres temas emergentes “que son de la más alta gravedad”, señala Díaz: la crisis del sistema de financiamiento de la educación pública, la “situación de la violencia” que afecta a las comunidades educativas, y las críticas a la implementación de los servicios locales de educación pública.