Abogado de la china Joyvio: “Isidoro Quiroga deliberadamente ocultó la sobreproducción de Australis a los compradores”

Más de seis meses llevan trabajando los abogados de Joyvio en Chile. El holding chino empezó el año pasado a investigar presuntas irregularidades en el contrato que habían firmado tres años antes y que les permitió comprar la salmonera Australis en US$921 millones al empresario Isidoro Quiroga. Ahora acusan de haber sido “engañados” sobre las proyecciones de producción que auguraba la compañía; a su juicio, las metas estaban presupuestadas sobre niveles de sobreproducción que contravenía las RCA (Resolución de Calificación Ambiental) de los respectivos centros de cultivo y, por consiguiente, lo autorizado por la ley. Hoy, arriesgan millonarias multas por parte de la autoridad ambiental por aquellos incumplimientos. Los asiáticos armaron un equipo penal y un bando civil, a cargo del abogado Sebastián Oddo. La primera ofensiva fue la presentación en enero de una solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje (CAM). El tiempo para activar la petición concluía en febrero: ese mes se cumplían los exactos cuatro años desde la firma del contrato de compra venta y la consiguiente prescripción de posibles faltas derivados de él.

Oddo afirma: “Nos habría encantado que hubiera sido el día uno, pero cuando fuimos víctimas de ese nivel de ocultamiento, con ejecutivos que se mantuvieron en la empresa que habían participado del ocultamiento, con Isidoro Quiroga en el directorio, se estaba imposibilitados de haberlo sabido antes”.

Las partes acordaron en el contrato que se llamara a un arbitraje internacional en caso de discrepancias. Este está compuesto por tres árbitros. Cada parte elige a uno –Joyvio escogió a Andrés Jana, y el grupo Quiroga a Ramón Cifuentes-. Y luego ambos árbitros eligen a un tercero que oficiará de presidente y debe ser de una nacionalidad distinta a la de las partes, o sea ni chileno ni chino. Hoy, ambos grupos están visando al árbitro presentado por su contraparte, tienen 15 días para ello, tras lo cual deben concordar al tercero. Luego de que se constituye el trio, el tribunal cita a las partes para fijar las bases del procedimiento, y tras ello, se interpone la demanda arbitral.

¿En cuánto tiempo debiera interponerse la demanda arbitral?

A diferencia de los juicios a los cuales uno está acostumbrado en Chile, cuando tú interpones la demanda tienes que presentar todos tus medios de prueba. Entonces, el trabajo inicial requiere mucho más tiempo. Después de que se fijen las bases del procedimiento, lo normal es que el plazo para presentar la demanda sea entre dos y cuatro meses. Ella recaerá sobre las sociedades vendedoras de las acciones que son Inversiones ASF Ltda, Asesoría e Inversiones Benjamín, Inversiones Ruiseñor Dos Ltda, Inversiones Arlequin Dos Limitada.

¿Qué es lo que pedirá Joyvio?

Acá existe un contrato de compraventa que data de febrero del 2019. En ese contrato, el vendedor hizo una serie de declaraciones y garantías que básicamente tienen por propósito darle seguridad al comprador respecto de que está comprando ‘una empresa sana’. Se declaró expresamente que la compañía Australis contaba con todos los permisos y autorizaciones exigidas por la legislación vigente, incluidas las autorizaciones ambientales. Y en el contrato también se pactó cuál es la consecuencia de las falsedad de esas declaraciones. Y la consecuencia es que se gatilla la obligación de indemnizar los perjuicios que esa falsedad haya irrogado.

La instrucción, de acuerdo a la envergadura de las consecuencias económicas qué esto ha significado para Joyvio, es pedir la resolución del contrato de compraventa, lo que significa: ‘Te devuelvo la empresa que me vendiste, tú me devuelves el precio’. Y eso es lo que se va a demandar en el juicio arbitral, más todos los perjuicios asociados en los cuales incurrió Joyvio y que van a ser materia de prueba y se van a acreditar.

¿De cuánto son esos perjuicios?

Hablamos de aproximadamente US$ 300 millones.

¿Qué incluye?

Varios ítems. Inversiones, costos financieros, gastos del juicio, etc.

28/03/2023 SEBASTIAN ODDO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Porqué se presenta la solicitud a un mes de la prescripción?

Hay que ser cuidadoso con el tema de los cuatro años, porque aquí lo que ocurrió es que efectivamente se vendió una empresa ocultando una situación grave. Y después, la empresa continuó por muchos años con los mismos ejecutivos que fueron partícipes del mismo clan, donde básicamente ocultaron esto cuando la empresa estaba en proceso de venta. Y la ley chilena establece plazos de prescripción que en este caso particular es de cuatro años y por eso la solicitud de arbitraje se interpuso antes del vencimiento de esos cuatro años. Y tras la presentación se paraliza el período de prescripción.

La compañía después de 2019 tenía otros dueños, por ende, uno pensaría que los dueños anteriores tendrían responsabilidades hasta que vendieron...

Craso error, porque en definitiva la situación de sobreproducción parte en 2016, al menos tres años antes que se haya comprado, o sea hoy día Australis está siendo fiscalizada por la autoridad ambiental por actos que ocurrieron al menos tres años antes de que se haya vendido.

Y tres años después, en 2019, Isidoro Quiroga fija su precio en base a la capacidad que tiene para producir, y al final del día te das cuenta que esa capacidad para producir es en gran medida en base a sobreproducción y él declara en el contrato a los compradores que la compañía cumple con cada una de las autorizaciones requeridas y particularmente las autorizaciones ambientales, lo que no tenía.

Acá nosotros tenemos la convicción y los elementos probatorios más que suficientes y absolutos de que no dejan espacio a ninguna duda, que acá hubo un deliberado ocultamiento de la situación de sobreproducción con el propósito de poder justificar los volúmenes, y en relación a eso, el precio al cual estabas vendiendo.

Isidoro Quiroga acusó en una declaración escrita que toda esta situación responde a que “Joyvio se sobreendeudó escandalosamente para comprar Australis, sobre la base de unas expectativas de retorno que para cualquier compañía eran imposibles de cumplir”.

La respuesta es súper fácil. El precio de este contrato se calculó en base a una capacidad productiva y crecimiento que incumplía la regulación; una sobreproducción que Quiroga deliberadamente ocultó a los compradores. El problema es que la administración de Quiroga producía en violación a de la ley. Entonces, ¿Puede una compañía producir lo que Quiroga ofreció? No puede, porque la compañía cuando se dio de esta situación decidió cumplir con la ley. Y cumplir con la ley significa producir la cantidad que está permitida por la respectiva RCA. Cuando Quiroga se refiere a la imposibilidad de retorno, es un reconocimiento expreso del sobreprecio que se pagó en este caso.

De hecho, lo que declaró Isidora Quiroga a los medios, y a mí me llamó la atención para bien del caso, confesó que Australis tenía niveles de sobreproducción. Y curioso, porque en el fondo reconoce la sobreproducción y ese reconocimiento es la prueba número uno respecto de que en el contrato de compraventa que firmó el año 2019 la declaración que dio respecto de que Australis contaba con todos los permisos y autorizaciones era falsa.

Pero él no reconoce eso…

Sí. Dice: ‘El mismo señor Andrés Lyon, que ahora levanta el dedo acusador, es responsable de varios casos de sobreproducción cuando era gerente general en otra compañía. La situación de Australis no era muy distinta de la que han tenido que enfrentar otras empresas después del cambio de criterio’.

Claro, pero esa ha sido su defensa, que acá hubo un cambio de criterio.

Ellos hablan de cambio de criterio cuando en realidad lo que ha ocurrido es que efectivamente la actividad fiscalizadora de la autoridad empezó a ser más proactiva, está fiscalizando más, pero acá no hay cambio de ley, no hay cambio de nada. O sea cambio de criterio es cuando hay cambio de ley, sentencia de un tribunal, distintas resoluciones administrativas, acá no ha ocurrido nada de eso.

¿Qué pruebas tienen contra Isidoro Quiroga?

Después de meses de investigación naturalmente te puedo decir sin ninguna duda que acá la cabeza de este ocultamiento parte por Isidoro Quiroga. Acá, y quiero ser súper reiterativo, existió una política de sobreproducción que funcionaba en base a incumplimientos sistemáticos a la ley. O sea, todo Australis estaba estructurada para producir sobre la base de que todos sus centros sobrepasaran con creces los límites a los cuales están autorizados.

¿Y qué pruebas tienen?

Todo los elementos probatorios que establece nuestra legislación. Hay correos, hay distintas declaraciones, pero eso ya se expondrá debidamente.

Arturo Lyon en El Mercurio aseguró que tenían más de 100 correos…

En un arbitraje las pruebas son bastante más que esos. Correos, contratos, informes periciales, económicos, en derecho.

¿Esos informes ya los encargaron?

Sí. Encargamos un informe en derecho, regulatorios y económicos.

¿Joyvio o los asesores no tuvieran la oportunidad de percatarse de esto?

Acá tenemos la convicción y los elementos probatorios más que suficientes y absolutos que no dejan espacio a ninguna duda que acá hubo un deliberado ocultamiento de la situación de sobreproducción con el propósito de poder justificar los volúmenes, y en relación a eso, el precio al cual estabas vendiendo.

Este tipo de ocultamiento y de falsedad por lo menos en los más de 30 años que llevo en la profesión, nunca lo había visto, jamás. Y creo que esto nunca había pasado en Chile. Creo que esto en materia de M&A es el mayor escándalo de la historia de M&A de Chile. Por lejos.

No ha existido un caso, con pruebas como existen en este caso, de una falsedad en el corazón de la actividad de la empresa. Acá la falsedad que dio Isidoro Quiroga con respecto a que contaba con la autorización sanitaria iba al corazón de la producción sobre la base de la cual se había fijado el precio.

Desde que presentaron la solicitud de arbitraje ¿han tenido contacto con Isidoro Quiroga?

Yo personalmente no. En el fondo, el mandato que tengo es hacerme cargo de la causa civil como abogado litigante.

¿Si no logran rescindir el contrato, cuál es la otra opción?

Frente a las herramientas que establece la ley, y después de haber instruido a mi mandante sobre las alternativas, la alternativa que barajamos es pedir la resolución y la restitución de la compañía y la restitución del precio, más perjuicios.

¿Cuánto puede tardar una demanda arbitral?

Pensamos que no debería durar más de un año.

¿Se evalúa otra acción civil?

Se han evaluado otras acciones civiles, pero hoy día el foco es el arbitraje.