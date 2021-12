Acusación de acoso: Cómo se gestó la carta de la denunciante que disculpó a Boric

“Conversamos con ella sobre la forma de abordar este tema de la manera más responsable, ante la ola horrible de ataques que está viviendo y le pedí disculpas por toda actitud machista o comentario del pasado. Espero que la derecha tenga la decencia de dejarla en paz”.

Con esas palabras el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se volvió a referir a la acusación por acoso que pesa en su contra, minutos antes de que la denunciante, Macarena Castañeda, sacara una declaración pública con el fin de buscar cerrar el tema.

“Quiero confirmar que Gabriel Boric y yo recientemente tuvimos una conversación, donde él me pidió disculpas por las actitudes machistas que tuvo hacia mí (...) Por lo mismo, quiero denunciar el aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast”, explicó en esa misiva.

La carta de la antropóloga se dio casi un mes después de que un medio digital reflotara una acusación en contra del parlamentario por supuestos hechos ocurridos en 2012 y que el abanderado se viera obligado a salir a referirse al tema ante la posibilidad de un “ataque” del resto de sus contrincantes.

Pese a eso, desde Apruebo Dignidad no lograron dar por cerrada una materia que los complica por el mundo feminista que convoca su alternativa y, el viernes pasado, la acusación se tomó el primer debate con su adversario del Partido Republicano en la segunda vuelta, José Antonio Kast. “¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón”, espetó el candidato, quien luego tuvo que pedir disculpas por tratarse en realidad de un “acoso”.

En ese contexto y ante la posibilidad de que se repitiera una situación similar, desde el comando de Boric reactivaron las gestiones para intentar cerrar el flanco a una semana del balotaje. De hecho, según las mismas fuentes, en el equipo habían detectado que se podrían levantar fake news y un fuerte flujo de información durante esa jornada.

Para eso, las dirigentas feministas de Convergencia Social y cercanas a Boric, como Antonia Orellana y Luna Folegatti, además de la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, tendieron puentes con la denunciante. Según algunas versiones, la parlamentaria electa y cercana a Castañeda, Emilia Schneider (Comunes), también habría facilitado ese diálogo.

En el comando sostienen que las conversaciones con Castañeda venían desarrollándose desde hace semanas y que la definición de los equipos fue respetar su solicitud de no referirse públicamente al tema. Sin embargo, explican, la situación cambió luego de que Kast aludió a la acusación en el debate y se expuso en redes sociales el nombre de Castañeda. “Ella mostró voluntad de salir a decir algo públicamente”, sostienen en el círculo del candidato.

“Esto merecía, a mi juicio, una aclaración, me alegro mucho que ella lo haya aclarado (...) No vamos a insistir”, sostuvo luego de esa declaración una de las representantes de la candidatura de Kast, Evelyn Matthei (UDI).