Ajustes en la segunda línea: la condición del Socialismo Democrático antes del cambio de gabinete

Para el Socialismo Democrático hay una promesa no cumplida (o en stand-by, a raíz de la contingencia): el ajuste en la llamada “segunda línea”.

Subsecretarios, seremías o incluso en las delegaciones regionales y provinciales. Es a ese nivel, en el de elaboración de políticas públicas, de toma de decisiones más “prácticas”, donde la coalición protesta que aún no tiene el suficiente espacio, pese a haber sumado en septiembre -tras la derrota en el plebiscito- a dos vistosas dirigentes del bloque a la conducción política del gobierno: la socialista Ana Lya Uriarte (Segpres) y la PPD Carolina Tohá (Interior).

Ese debate fue reactivado la mañana del miércoles por la timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien señaló en diálogo con Radio Concierto que “he decidido no hablar más del cambio de gabinete. Mientras más uno habla, menos pasa. Cuando pasó el desastroso resultado del (plebiscito del) 4 de septiembre y el Presidente cambia el gabinete e incorpora a dos ministras al comité político del Socialismo Democrático, eso venía aparejado de otros cambios. Eso se nos dijo, no es algo que nosotros hayamos inventado. (Y esos cambios) no han pasado, no han pasado a nivel de seremías, subsecretarías, por distintos motivos. Han pasado muchas cosas, ahora último los incendios (...)”.

Así, la líder socialista precisó que “no es que uno ande pidiendo cambios, sino que esos cambios se hacían necesarios porque había un diagnóstico en septiembre (...). Por lo tanto, salvo que haya cambiado ese diagnóstico, se supone que va a haber cambios de esa índole”.

El dato que reiteradamente ha puesto sobre la mesa dicha coalición es que apenas cuatro de las 35 subsecretarías pertenecen a sus partidos y que la premisa de “ajustar” la proporción se arrastra desde septiembre pasado. Y así se le planteó al exjefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, cuando a fines de diciembre recibió en audiencia a los timoneles de los cuatro partidos del bloque (PS-PPD-PL-PR). En la cita, Meza-Lopehandía comentó que haría llegar el mensaje al Mandatario.

Aunque lo que vino después es historia conocida: el amigo del Presidente y militante de Convergencia Social debió salir de su cargo tras verse involucrado en las “desprolijidades” que marcaron el anuncio de los indultos condenados por delitos asociados al estallido social. Sin embargo, fuentes oficialistas apuntan a que Carlos Durán -el nuevo jefe de gabinete del Jefe de Estado- sí ha tomado contacto con algunos dirigentes de los partidos y que los cambios en la segunda línea que quiere el Socialismo Democrático han sido parte de las conversaciones.

No obstante, está por verse cómo se “compensará” a cada tienda, considerando el último rebaraje electoral, donde el bloque terminó dividido entre “Todo por Chile” (PPD-PR y DC) y “Unidad para Chile” (PS-PL-Apruebo Dignidad). Particularmente con el PPD, en tensión con La Moneda, tras haber liderado la idea de apostar por dos listas oficialistas. El lunes fue comentario obligado que al comité político no asistió ningún dirigente de esa colectividad, pese a que la timonel Natalia Piergentili aludió a motivos de salud.

Parte de la dilación del ajuste se ha debido también a la conformación de listas electorales. Y es que, dentro de aquellos que defendían una lista única de los partidos oficialistas, deslizaron que aquellas tiendas que estuvieran por separar la alianza de gobierno quedarían en mal pie para solicitar más cargos. “Si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria. De lo contrario, la gente quedaría muy confundida al ver que, al mismo tiempo quieren tener mayor equilibrio, mayores cargos, mayor representación, las fuerzas oficialistas se dividan y le hagan daño al gobierno”, dijo a fines de enero el presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre.

En dicha entrevista en Concierto también se le consultó a Vodanovic si es que el PS decidió conformar una lista con Apruebo Dignidad, separados de los demás partidos del Socialismo Democrático, con el objetivo de conseguir más cargos en el gobierno. Ante el cuestionamiento, la timonel respondió que “siempre va a haber gente que va a hablar de más. Tengo la conciencia tranquila que tomamos la decisión pensando en lo que era mejor electoralmente. La trayectoria del PS es mucho más amplia que un par de seremías”.

Sobre esa discusión, el presidente del PR, Leonardo Cubillos, sostuvo que “si fuesne hoy los cambios y no hubiese emergencia alguna (en referencia a los incendios), claramente es una aspiración del PR y del Socialismo Democrático el poder tener mayor incidencia, para así tener pertenencia. Teniendo claro que los cambios los define el Presidente de la República, él determinará las carteras y lugares donde aquello estime pertinente que se produzca y respetaremos esa decisión”. Además, afirmó que “si va a haber un cambio, que sea inmediato y general”.

En el PPD, por otro lado, transmiten que temen que, dada la decisión de ir en pactos electorales separados, La Moneda, en una especie de “vendetta”, termine disminuyendo la presencia de sus militantes en el Ejecutivo.

Así, en los partidos algunos sostienen que están a la espera de que en marzo -una vez que baje la emergencia por los incendios, que es otra materia que ha postergado las modificaciones- el Mandatario realice el esperado cambio de gabinete. Para algunos personeros del oficialismo es fundamental que se produzca, de lo contrario, advierten que será difícil darle un “nuevo aire” al gobierno.