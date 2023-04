Alberto Fernández sugiere que iría a primarias con Cristina Kirchner

En medio del sempiterno conflicto entre el presidente y la vicepresidenta argentina, que siguen sin hablarse desde hace meses, Alberto Fernández protagonizó una entrevista en YouTube que fue publicada este domingo, y en la que se refirió tanto al escenario al interior del Frente de Todos como a su mandato en general.

La entrevista fue publicada ayer en la noche, en el canal “El Método Rebord”, un videopodcast dirigido por el locutor de radio Tomás Rebord. Unas semanas antes, en el mismo canal había pasado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, además de figuras variadas de la actualidad argentina, como la escritora Mariana Enríquez.

En pleno inicio de año electoral, con los partidos y coaliciones preparando sus candidatos para los distintos comicios que habrá, la entrevista del presidente viene a animar más la interna del Frente de Todos: los más “cristinistas” insisten en que Alberto Fernández debería bajarse de la carrera presidencial, mientras que el mismo mandatario alega que la decisión no debe tomarse desde un “verticalismo”.

Alberto Fernández, en el videopodcast "El Método Rebord". Foto: YouTube.

Pero antes de la entrevista ya había habido una polémica que abrió aún más la grieta entre Cristina y Alberto: unas supuestas declaraciones del segundo, filtradas por El Destape, en las que habría dicho que planeaba “terminar con veinte años de kirchnerismo”. Los dichos fueron publicados el sábado por la noche, justo un día antes de la entrevista de YouTube, y fueron rápidamente negados por la Casa Rosada.

En estas supuestas declaraciones, el Presidente insistía en su intención de participar en las PASO –las primarias de la carrera presidencia–, pero iba un poco más lejos. “Vamos a unas PASO, por ejemplo, con Jorge Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente, sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones”, habría dicho el presidente según El Destape.

Desde el kirchnerismo más duro reaccionaron furiosos, y el Instituto Patria dijo a La Nación que “tan milagroso fue el kirchnerismo que el Presidente es hoy un vendedor de seguros”, ironizando respecto al paso de Alberto Fernández como superintendente de Seguros en el primer gobierno de Carlos Menem.

Alberto Fernández y Cristina Fernández, en la apertura del Congreso, el 1 de marzo de este año. Foto: Reuters.

Con estos ánimos caldeados, en la entrevista a Tomás Rebord, Alberto Fernández insistió en no haber dicho lo citado por El Destape. “Yo fundé el kirchnerismo con Néstor. Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo, sería como tirarme un tiro en la cabeza”, aseguró el presidente. Además, señaló que su verdadero oponente estaba más fuera del Frente de Todos: “Mi adversario es el macrismo, la derecha recalcitrante”.

Nuevamente distanciado con Cristina Fernández, el mandatario señaló, refiriéndose a las próximas elecciones y al lugar de la vicepresidenta en su coalición: “Mi problema no es si Cristina conduce o no conduce. Yo quiero que conduzca por decisión popular. Yo quiero conducir si el pueblo dice que yo conduzca”.

Ahí mismo, Alberto Fernández aseguró que no se puede continuar sentando “a dos o tres y decir ‘bueno, ahora le toca a tal ser el conductor’”. En ese momento, precisamente, Rebord le preguntó al presidente: “¿No es loco que en tu caso funcionó exactamente así?”, haciendo referencia al “ungimiento” que recibió por parte de CFK en 2019.

Más tarde, en el mismo tema, el presidente insistió en que las decisiones en su coalición no tienen que darse de manera vertical. “Cuanto más democracia le metamos al peronismo mejor va a ser. Esta idea de que los peronistas no tenemos candidatos... Tenemos miles de candidatos, solo hay que animarlos”, sostuvo Fernández.

Alberto Fernández, junto al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington. Foto: AP.

Si las intenciones presidenciales separan a Alberto y Cristina, el mandatario sí se cuadra con ella cuando se trata de condenar la “persecución judicial” que estaría sufriendo la vicepresidenta, a causa de los juicios y condenas que pesan sobre ella. En la entrevista, Alberto Fernández aseguró haber mantenido su lealtad con CFK al respecto, acusando a “la oposición”: “Durante años intentó que yo la entregue a Cristina. Jamás lo haría. No se lo merece”.

También se refirió al momento en que la hoy vicepresidenta le propuso ser candidato por el Frente de Todos en 2019. “Nadie que haga política puede decirte que no sueña con ser presidente. Un día Cristina me dijo ‘tenés que ser vos, porque las posibilidades de que yo gane no son absolutas, y si llego, no me van a dejar gobernar’”, contó Alberto Fernández.

Haciendo un balance de su mandato actual, que termina el 9 de diciembre de este año, el presidente reconoció que siente un “enorme honor”: “Voy a terminar el mandato con la tranquilidad de haber dado todo de mi”. Además, reveló una conversación que tuvo con el Papa: “Me dijo que me iban a tironear de todos lados y me pidió que antes de reaccionar trague saliva y cuente hasta diez. Eso lo cumplí a rajatabla”.

Alberto Fernández, en "El Método Rebord". Foto: YouTube.

Mientras desde el Frente de Todos discuten si el candidato presidencial será Cristina Fernández o Alberto Fernández, o algún otro, las encuestas le dan de momento ventaja a la oposición, en miras a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 22 de octubre. Luego de que el expresidente Mauricio Macri decidiera bajarse de la carrera presidencial, la más beneficiada fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que según un sondeo de Federico González y Asociados, se llevó para sí 3 de cada 4 votantes del exmandatario.

En general, la coalición con mayor intención de voto es la centroderechista Juntos x el Cambio, con un 38,2% si se suman todos los candidatos que propone. El Frente de Todos, la coalición gobernante, le sigue con un 30,4%. La tercera opción en este escenario es la figura de Javier Milei, que con su espacio político La Libertad Avanza alcanza un 16,9% de las intenciones.

Al interior de Juntos x el Cambio, Patricia Bullrich lidera con un 20,7% de las intenciones de voto, ganándole por lejos al segundo en la carrera opositora, Horacio Rodríguez Larreta, con un 10%. En el oficialismo, mientras tanto, encabeza CFK con un 15,9%, seguido por el ministro de Economía, Sergio Massa (8%), y dejando en tercer lugar al Presidente Alberto Fernández, con un 4,1%.