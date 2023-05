Aldo Valle, consejero electo (Ind.-PS): “Este proceso va a ser exitoso en la medida en que armemos un texto que le haga sentido a amplias mayorías”

El abogado Aldo Valle (Ind.-PS) desempeñará su primer cargo por elección popular, antes fue candidato a gobernador regional en Valparaíso, pero no fue electo. Hoy es uno de los 16 representantes del oficialismo en el Consejo Constitucional.

¿Cómo observa hasta ahora el anteproyecto de la Comisión Experta?

Hasta ahora yo tengo una evaluación positiva del trabajo que ha hecho la comisión de expertas y expertos. Como todavía falta una etapa del proceso que va a dar de forma definitiva al texto, no quiero adelantar juicios respecto de qué materias hacen falta. Tiendo a creer que el Consejo va a valorar el resultado del trabajo que ha hecho la Comisión de Expertos.

¿Alguna de las doce bases corre peligro con la mayoría republicana?

Francamente creo que no corren peligro. No creo que el surgimiento de un sector político nuevo, que hasta hace poco no era un actor político, deba dar lugar a algo así como un prejuicio o una desconfianza anticipada. Todos concurrimos acá con la disposición de buscar las mejores fórmulas que suponen acuerdos y consensos básicos.

¿Cree en la postura dialogante que dicen los republicanos que tendrán?

Yo no creo que sea su disposición, la de constituirse en una mayoría avasalladora. Ya tenemos todos una experiencia y la capacidad para aprender de esta y no me refiero solo a la Convención pasada, sino que hemos aprendido en el país que no es bueno imponer constituciones ni por la fuerza ni por mayorías (...) Por más democráticas que hayan sido las elecciones en que se constituyan las mayorías, las constituciones deben ser la expresión de esos consensos que requiere la convivencia política y eso siempre se hace entre las mayorías y las minorías.

¿Entonces, cree que sí serán dialogantes?

Sí, como le creo a todas las personas cuando hacen afirmaciones públicamente. No creo que haya que tener algún estándar especial respecto de los republicanos.

¿Cuál debe ser la estrategia de la izquierda en el Consejo considerando que la derecha controla 34 de los 51 escaños?

La actitud que debemos tener es de ser muy leales y con propósito de tener una deliberación lo más transparente y dialógica en el sentido de estar dispuestos a dar los mejores argumentos que uno tenga, pero también a dejarse persuadir por los mejores argumentos que tengan los otros. Esa actitud también debe ser de las mayorías y desde luego de las minorías.

En ese sentido de lealtad, considerando que los únicos representantes del Socialismo Democrático son los consejeros del PS, ¿piensan trabajar de forma unida con Apruebo Dignidad?

Vamos a trabajar de forma unida en el bien entendido que podremos tener algunas diferencias, pero yo no tengo duda de que tenemos el propósito compartido de contribuir a nuestro proyecto político de hacer que la sociedad chilena tenga un sistema político más democrático y de construir una sociedad más democrática.

¿Cree que las diferencias que existen entre las dos coaliciones afecten en el trabajo en el Consejo?

No, porque en el Consejo no somos tantos y vamos a tener siempre la oportunidad de conversar y buscar finalmente cómo hacemos el mayor esfuerzo en conjunto. Todos quienes fuimos elegidos en la lista de Unidad para Chile vamos a representar el mismo espíritu.

La libertad de elección en salud fue un nudo importante en la discusión de la Comisión Experta, finalmente quedó ausente y será tarea de los consejeros determinar qué ocurrirá en ese punto. ¿Van a seguir esa línea de no constitucionalizar el modelo de las isapres?

Todos aquellos aspectos que correspondan a instrumentos de política pública no debieran quedar predeterminados en la Constitución. Específicamente en esa materia, la experiencia de constitucionalizar no ha sido buena porque luego la jurisdicción constitucional queda con el deber de declarar inconstitucional aquellas propuestas legislativas que se apartan de las definiciones de política pública que están incorporadas en la Constitución.

¿Qué esperan de la ceremonia de apertura del Consejo? ¿Espera que asista el gobierno?

Yo espero que sea una ceremonia que tenga todas las formalidades y solemnidades que se merece la instalación de un debate de la mayor envergadura institucional para el país y que desde luego los poderes públicos estén presentes o representados.

Considerando la mayoría republicana, ¿cree que ellos cedan el puesto de presidencia o que deberían asumirla para no eludir responsabilidades?

No quiero anticipar juicios en este sentido porque esa es una decisión que deberá tomar el Partido Republicano y sus consejeros.

¿Ustedes van a competir por un cargo?

Tenemos que ponderar cuáles son las posibilidades desde el punto de vista del procedimiento electoral que se establece, pero no es algo que hayamos nosotros conversado.

¿Cree que este proceso pueda ser exitoso para ser aprobado en diciembre?

Este proceso va a ser exitoso en la medida en que armemos un texto que le haga sentido a las más amplias mayorías nacionales. Yo creo ver la mejor voluntad en todos los actores políticos que están representados en el Consejo Constitucional.