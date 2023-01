Alejandro Micco y el 6% de cotización adicional en la reforma previsional: “Es clave cuánto termina siendo ahorro”

Un nuevo encuentro para hablar sobre la reforma previsional se realizó este jueves, esta vez, en la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. Uno de los expositores del seminario “Reforma de pensiones: luces y sombras”, fue el académico FEN, Alejandro Micco.

Ahí abarcó los pros y contras que observa en la propuesta del gobierno, particularmente respecto de la separación de funciones de las AFP, y de la cotización de 6% con cargo al empleador que se destina al Seguro Social. Básicamente, su exposición se centró en el pilar contributivo mixto que propone la reforma, donde a su juicio “están los mayores cambios”, según dijo en la instancia. Posterior a dicha exposición, accedió a conversar sobre este y otros temas económicos con Pulso.

¿De las sombras que mencionó, cuáles deberían mirarse con más cuidado?

En el tema respecto de dónde se va a destinar este aumento del 6% es clave cuánto termina siendo ahorro o no. Creo que es una discusión súper importante. Hoy día, tomando los datos del gobierno, hay una fracción muy importante de este 6% que no es ahorro, por los mecanismos que se utilizan para pagar con esa cotización muchos de los beneficios de los seguros a los actuales pensionados y a los futuros pensionados que van a haber aportado muy poco tiempo a este 6%. Eso genera que no haya mucho ahorro al comienzo, y eso es un tema que hay que conversar con mucho más detalle. Creo que la plata que está destinada para subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) debiese ser destinada a pagar estos seguros, y que el 6% sea directamente ahorro para el futuro, que no se utilice para pagar unos seguros que, desde mi punto de vista, deberían ser pagados con platas de impuestos generales. Creo que la PGU ya está en un nivel adecuado, y estoy de acuerdo en que hay que incorporar más solidaridad en otros elementos, pero no seguir subiendo la PGU, y menos, creo yo, ampliarla al 100% de la población. ¿El 10% más rico por qué requiere de esta PGU? No tiene mucho sentido.

¿Y cuáles son las luces y sombras en la estructura del sistema que propone el gobierno con nuevos entes públicos?

Tanto por razones políticas como por niveles de eficiencia, separar las funciones tiene un costo importante de gestión con las AFP, pero si el gobierno está dispuesto a tomarlo, creo que tiene razones técnicas y razones de percepción de la ciudadanía para hacerlo, por lo tanto, creo que es importante, lo apoyo. Ahora, que pase a ser un ente público, la pregunta ahí es si tiene algún sentido montar algo paralelo cuando tenemos hoy día ya funcionando la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que hace lo mismo: recauda dinero, gestiona pagos del seguro, está montado, la población tiene una buena opinión de ellos, te ahorras toda esa parte de la plata y del potencial riesgo de lo que se mencionaba acá: ¿Qué pasa si tenemos un problema con los sistemas tecnológicos del IPS? Y lo otro: tenemos esta AFC que ha funcionado desde hace ya mucho tiempo sin ningún riesgo, con buena percepción de la población, ¿por qué no usamos esa misma estructura? Y el corazón de lo que está planteando el gobierno se sigue logrando, pero sin una duplicidad, sin hacer un ente de 1.700 personas más en el sector público. No es que esté a favor o en contra de que lo haga el sector público, pero si ya alguien lo está haciendo y lo está haciendo bien, para qué hacer algo paralelo.

Se espera que el crecimiento de 2022 termine un poco mejor de lo proyectado, ¿cuál es su estimación para el PIB de 2023?

Las estimaciones son de un crecimiento negativo. La verdad es que lo que se plantea más positivo para 2022, se descuenta del año 2023. Entonces, este mayor crecimiento creo que va a implicar que este año la recuperación sea más lenta. Por lo tanto, sigo con los datos del Banco Central (BC), creo que las condiciones no han cambiado respecto de la situación planteada en diciembre por el BC. Lo que sí, soy un poco más optimista al ver que las políticas públicas en general, toda la coordinación del BC y el Ministerio de Hacienda en términos de la inflación, es una buena noticia, están los dos remando para el mismo lado, que es muy importante, y da señales de esperanza de que la recuperación puede ser mejor.

¿Y qué tanto influyen las reformas que se están impulsando sobre el crecimiento de este año?

En el tema político, en términos de las reformas, creo que también se han ido atenuando, creo que la discusión se ha ido centrando más, no hay posturas tan extremas en las políticas más importantes, como es la reforma tributaria y la de pensiones, lo cual genera una posibilidad de tener menor riesgo del que uno podía pensar hace siete meses atrás. Por ese lado soy más optimista. Obviamente tenemos una situación internacional y nacional todavía muy compleja, vamos a estar en recesión, pero en los términos políticos, de política macro, y también de consensos que se están logrando políticamente, ayudan a ser un poco más optimistas.

¿Cómo espera que cierre el IPC en 2022, y cuándo podría volver a un dígito?

Confío en que, si es que se mantiene esta coordinación entre el BC y Hacienda, y no tenemos presiones políticas que hagan que el gobierno aumente el gasto público más allá de lo establecido hasta ahora, creo que las proyecciones del BC deberían cumplirse y tener este año ya inflaciones obviamente de un dígito. No vamos a llegar al 3% obviamente, pero sí una fuerte desaceleración de la inflación. Y lo más importante creo que es que hay que mantener las expectativas de la gente de que las autoridades monetarias, el BC y Hacienda, están con una visión fuerte, decidida, de bajar la inflación al estándar de 3%. No se puede hacer en doce meses, pero está la posición fuerte, y creo que el Presupuesto así lo plantea. Por eso digo que en términos de inflación, lo clave es mantener esta coordinación que se ha visto entre la política fiscal y monetaria.

¿Cómo ha visto los avances que se han hecho a la reforma tributaria y cree que va a haber cambios en el Senado?

Me da la impresión que esto se ha decantado, porque va a haber una gran discusión más en el Senado. El mismo gobierno ha planteado apertura, el Ministerio de Hacienda, ha mostrado señales de que está muy dispuesto a abrir muchos temas y a hacer un ajuste importante a la reforma. Creo que van a haber cambios importantes en la tramitación de la reforma en el Senado.