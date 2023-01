Bachelet por lista única: las advertencias de la expresidenta ante pacto electoral oficialista

En medio de la tensa espera para que los partidos oficialistas decidan si irán en una o dos listas electorales en la elección de consejeros constituyentes, este jueves Convergencia Social (CS) tuvo una reunión junto a la expresidenta Michelle Bachelet (PS). El objetivo del encuentro, según explicaron en un comunicado desde el partido encabezado por el diputado Diego Ibáñez, fue abordar “la trascendencia de la reforma de pensiones y la importancia de generar una lista única de los partidos de gobierno”, entre otros temas.

Sobre este último punto, los militantes de Convergencia Social se llevaron una grata sorpresa, pues, según comentan presentes, la expresidenta Michelle Bachelet enfatizó que su postura es que el oficialismo compita en una sola lista, que incluya a los partidos del Socialismo Democrático y a Apruebo Dignidad, además de la Democracia Cristiana. Quienes conocieron de la reunión aseguran que Bachelet transmitió la necesidad de “construir cohesión política entre las fuerzas de cambio”.

Lo que fue una sorpresa para Convergencia Social ya era algo conocido por el Partido Socialista, colectividad de la que Bachelet es militante. Según fuentes de la directiva, la expresidenta conversó esta semana con la timonel del partido, Paulina Vodanovic. En la instancia, la exmandataria manifestó su preocupación por el rumbo que ha tomado la discusión electoral dentro del oficialismo, en consideración de que el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical ya han anunciado que ellos priorizarán una lista que excluya al Partido Comunista y al Frente Amplio.

Vodanovic, de acuerdo a las mismas fuentes, hace semanas le pidió a Bachelet ser candidata al Consejo Constitucional. Eso sí, siempre y cuando haya una lista de unidad en el oficialismo, debido a que es una figura que -en su calidad de expresidenta de la República- apuestan a que se mantenga como transversal. Algunas fuentes del oficialismo, de hecho, dicen que de ser ese el escenario, la exmandataria podría aceptar el desafío.

En el entorno de Bachelet aseguran que ella será un factor en la necesidad de lograr una lista única. Confirman, además, que está preocupada por la unidad de la centroizquierda y por la decisión que debe tomar su partido este sábado, en su comité central.

Por otra parte, desde la directiva socialista confirman que, en privado, la expresidenta ha manifestado que ella es partidaria de ir en una sola lista junto a todas las fuerzas del oficialismo. Según cuentan, “ha hecho ver que dos listas produciría un efecto de división al interior de la alianza, que podría ser perjudicial para la sostenibilidad del gobierno”.

A la salida de la reunión, Ibáñez reforzó su llamado a que la alianza de gobierno compita en una sola planilla. “Fue una muy cercana conversación sobre el momento que vive el país, sus principales desafíos y cómo las fuerzas progresistas pueden contribuir unitariamente a concretar las expectativas de la gente en los momentos difíciles, sobre todo frente al nuevo proceso constituyente”, afirmó.

Pese a que no explicitó una postura, la exmandataria se refirió al proceso constituyente ayer en la sede de Santiago del Congreso, ante la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Ahí sostuvo que “comparto que una Constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura de que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo de sociedad, modelo económico. Hay que hacer el mayor esfuerzo de tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias”.

A la espera del PS y el PPD

El debate en el oficialismo no ha sido fácil. En un inicio estuvo marcado por duras recriminaciones cruzadas. Todo partió con el fuego amigo que abrió el exsenador PPD Guido Girardi. El exparlamentario aseguró que una lista única podría ser bautizada como la “lista del indulto”. Luego, el timonel del PC, Guillermo Teillier, respondió diciendo que el pacto que integre al PPD podría llamarse “la lista SQM”.

El asunto siguió escalando. El tema ha llegado directamente a La Moneda y la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, trató de interceder. “Sea cual sea la fórmula electoral que se elija, yo creo que lo impresentable sería no tomarle el peso a la responsabilidad que tenemos de estar cohesionados”, afirmó en entrevista con La Tercera. Por su parte, las ministras Camila Vallejo (Segegob) y Ana Lya Uriarte (Segpres) también han hecho gestiones para favorecer la lista única.

El escenario se ve adverso. La timonel del PPD, Natalia Piergentili, ha sido la más dura en insistir en la postura política de que hay que ir en dos listas, una de Apruebo Dignidad y otra del Socialismo Democrático. La postura final será tomada este sábado en un consejo general del partido. En la previa, este jueves la Comisión Política del PPD -con un 98% de las preferencias- emitió un voto político apoyando las dos listas.

El asunto se pone aún más complejo al sumar la encrucijada que enfrenta el PS. Los socialistas tomarán su definición en el comité central del partido este sábado. Al interior de la colectividad existen tironeos de un lado y el otro. Mientras algunos defienden la unidad de Socialismo Democrático, hay otro grupo que presiona para que -en caso de que se opte por dos planillas electorales- el PS se vaya con Apruebo Dignidad y quiebre la alianza histórica con el PPD.