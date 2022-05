Biden denuncia teorías de conspiración racistas tras tiroteo masivo en Buffalo

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó enérgicamente las teorías de conspiración racistas en un discurso el martes después de visitar el negocio de comestibles Tops Friendly Markets, lugar donde se registró un tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York, en el que 10 personas murieron en un presunto crimen de odio durante el fin de semana.

Biden contuvo las lágrimas mientras nombraba a las víctimas del tiroteo. “En Estados Unidos, el mal no ganará, te lo prometo; el odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra”, dijo.

El sospechoso del tiroteo , Payton Gendron, de 18 años, parece haber estado motivado por teorías de conspiración racistas que descubrió en los foros de mensajes de internet durante la pandemia, según un documento publicado en línea que la policía cree que escribió.

Una mujer mira un monumento tras un tiroteo de fin de semana en un supermercado Tops en Buffalo, Nueva York. Foto: Reuters

En el documento de 180 páginas el escritor se describe a sí mismo como fascista, supremacista blanco, racista y antisemita. Incluye detalles de un incidente planificado similar al que ocurrió el sábado, incluido el objetivo del escritor de matar a la mayor cantidad de personas negras posible. Describe una teoría de la conspiración conocida como el “gran reemplazo”, que afirma que las élites políticas utilizan la inmigración y otras políticas para reducir la población blanca.

“Tenemos que negarnos a vivir en un país donde los negros que van de compras semanalmente al supermercado pueden ser asesinados a tiros con armas de guerra desplegadas en una causa racista”, dijo Biden en un discurso. “Tenemos que negarnos a vivir en un país donde el miedo y las mentiras se envasan para obtener poder y ganancias”.

Cuando se le preguntó más tarde si se culpaba a funcionarios electos o personalidades de los medios específicos por difundir teorías de conspiración, Biden dijo a los periodistas: “Creo que cualquiera que se haga eco de la teoría del reemplazo tiene la culpa, no por este crimen en particular, ya que no tiene ningún propósito, ningún propósito, salvo el lucro y/o beneficio político”.

Antes de hacer comentarios, Biden y la primera dama, Jill Biden, colocaron un ramo de flores blancas en un monumento improvisado para las víctimas frente a la tienda. El Presidente también se reunió con familias de víctimas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, socorristas, funcionarios electos y líderes comunitarios durante su viaje a Nueva York.

El Presidente Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, presentan sus respetos a las víctimas del tiroteo del sábado en un monumento frente al mercado Tops en Buffalo, Nueva York. Foto: AP

El negocio donde ocurrió el tiroteo se encuentra en un vecindario mayoritariamente negro de Buffalo. Once de las personas baleadas eran negras y dos blancas, según el comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia .

Gendron fue procesado por cargos de asesinato el sábado por la noche, según documentos judiciales, y se declaró inocente. Tenía tres armas, un AR-15 en su persona y un rifle y una escopeta en su automóvil, según Gramaglia. El término para el tipo de rifle que utilizó, el AR-15, se refiere a la empresa que creó este tipo de arma, ArmaLite.

Biden también pidió al Congreso el martes que restringiera las armas de asalto, pero no describió una propuesta para medidas más amplias de control de armas. “No soy ingenuo”, dijo. “Sé que la tragedia vendrá de nuevo. No se puede superar para siempre. Tampoco se puede entender completamente. Pero hay ciertas cosas que podemos hacer”.

Más tarde dijo a los periodistas que una prohibición de armas de asalto sería muy difícil de aprobar en el Congreso. “Pero no me voy a rendir”, añadió.

Gendron, que vive en un suburbio de Binghamton, Nueva York, fue llevado a un hospital por la policía estatal en junio pasado para una evaluación de salud mental después de expresar su deseo de llevar a cabo un tiroteo masivo y dado de alta un día y medio después. Las fuerzas del orden público estatales y federales no obtuvieron más inteligencia sobre Gendron antes del tiroteo del sábado, dijo Gramaglia.