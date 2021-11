Boric refuerza equipo y reenfoca discurso sobre la seguridad

Remarcar que uno de sus principales focos de cara a la segunda vuelta presidencial será la seguridad. Ese fue el objetivo de la visita que hizo este martes el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a La Pintana junto a la alcaldesa de esa comuna, Claudia Pizarro.

El gesto se da a dos días de la primera vuelta, en la que el diputado pasó con el 25,8% de los votos frente al 27,9% que obtuvo José Antonio Kast, quien levantó su campaña subrayando el tema de seguridad y remarcando críticas al parlamentario frenteamplista frente al tema.

En ese contexto y ante el hecho de que el orden público será uno de los principales focos de debate de cara al balotaje, el comando de Boric hoy busca instalar que su opción también ofrece respuestas en materia de delincuencia y narcotráfico.

“Queremos decirles a todos quienes le temen la delincuencia que vamos a estar con ustedes y que seremos implacables contra el narcotráfico. Queremos decirles a quienes no llegan a fin de mes y que necesitan respuestas urgentes, que sepan que vamos a reactivar la economía y mejorar los sueldos”, sostuvo el parlamentario la noche del domingo.

En el comando de Boric reconocen que el tema de la seguridad no fue una de las prioridades durante la campaña de primera vuelta. Por eso el esfuerzo ahora es “reenfocar” el discurso y dar señales en ese sentido.

En el entorno del presidenciable reconocen que la materia ha representado una dificultad desde el inicio de la campaña y por eso ha sido utilizada por sus contendores para cuestionar su capacidad de entregar “gobernabilidad”. Un punto que ha sido criticado durante la carrera a La Moneda ha sido el apoyo de Boric al proyecto de indulto de los presos en el contexto del estallido social. En los debates también ha sido cuestionado por su posición ante la violencia en La Araucanía.

“Gabriel, te tomas un cafecito en París con un asesino confeso (Ricardo Palma Salamanca); apoyas barricadas y saqueos; apruebas indulto e impunidad a delincuentes. Una cosa es cambiar de opinión, otra cosa es ser 100% incoherente”, dijo Kast a Boric durante la primera vuelta.

De cara al nuevo diseño, Boric fichó al exencargado de la división de Seguridad Pública durante el segundo gobierno de Michele Bachelet, Eduardo Vergara, quien era parte del comando de la ahora excandidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, y participó en la mesa de trabajo de la reforma a Carabineros y las policías que encabezó el exsenador PPD Felipe Harboe.

La presencia de la alcaldesa Pizarro en la pauta de Boric no es una casualidad. La edil DC se ha convertido en una de las figuras emblemáticas de la lucha contra la delincuencia en una zona golpeada por el narcotráfico, como es La Pintana. En la misma línea del acercamiento a ella, el comando busca que otros jefes comunales de la zona sur de Santiago salgan a respaldar a Boric. Uno de esos sería el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC).

En Apruebo Dignidad reconocen que Boric hoy tiene el desafío de proyectar credibilidad en esta materia que Kast ha hecho suya durante la campaña.

En ese sentido, la principal propuesta en el programa de Boric es la “refundación” de las policías, en la que proponen aumentar la dotación en las “comunas que más lo necesitan”. Asimismo, también plantean dividir el Ministerio del Interior y crear la cartera de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana.

En lo que queda de campaña, Boric reforzará algunas ideas fuerza, como el impulso de una “política de persecución penal eficiente”, focalizada en el desbaratamiento de “grandes bandas” y una nueva ley de drogas.

También se pondrá énfasis en barrios críticos, el desarme y que “las policías estén donde generen mayor valor social”.

En ese sentido, en el equipo estratégico aseguran que en ciertos lugares el foco de la campaña dejará de estar concentrado en las “reformas estructurales” y pasarán a enfatizar las respuestas frente a seguridad, narcotráfico y, en algunos casos, migraciones.

“En realidad, lo que tenemos que dejar en claro es que las propuestas de Kast son exactamente las mismas que han generado enormes problemas de seguridad en general. Es verdad que no pusimos énfasis en la primera parte en este tema, sino que nos concentramos en las reformas estructurales. Ahora vamos a salir a hacer un esfuerzo comunicacional mejor en relación a la seguridad, el narcotráfico”, sostiene la encargada de esta materia en el comando, Lucía Dammert.

Pese a esto, en el comando de Boric aseguran que si bien tienen que reforzar esa materia, la elección no se definirá por el tema de seguridad. En esa coordinación calculan que el foco principal de los votantes cuyos candidatos no pasaron a segunda vuelta no era esa materia y que, por tanto, en la búsqueda de esos respaldos ese asunto no será determinante.