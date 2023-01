Camila Musante (Ind.) y su abstención en el libelo: “No se están tomando con responsabilidad las decisiones políticas por parte de los ministerios”

Hasta antes de votar la acusación en contra de Giorgio Jackson, la diputada Camila Musante formaba parte -en el papel- del oficialismo. Fue electa como independiente y hasta ayer formó parte del comité del Partido Comunista. Sin embargo, renunció al mismo pocas horas antes de que se abstuviera en la votación del libelo a fin de evitar reacciones en contra, ya que la postura mayoritaria de los legisladores de gobierno fue la de apoyar al ministro. Afirma que está evaluando su votación en el libelo en contra de la exministra Marcela Ríos.

¿Por qué se abstuvo?

La votación de la acusación constitucional no tiene que ver con proyectos que colaboren a mejorar la vida de la gente. Ha existido una distancia desde el gobierno a su propio programa y no se están haciendo las cosas bien, no se están tomando con responsabilidad las decisiones políticas por parte de los ministerios a la hora de pensar en que van a afectar gravemente la vida de una comunidad.

¿Por qué no fue una opción derechamente rechazar?

Yo no fui parte de la gente que presentó la acusación, este proceso me es ajeno. Quise hacer el punto y la intención de la abstención era esa: decir que no vamos a estar ni con uno ni con otro bando, ni sacando provecho ni poniendo precio. Lo que nos preocupa es que las demandas de la gente no están siendo escuchadas ni están teniendo cabida en las discusiones legislativas de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿En qué pie queda el ministro Jackson después de esto?

Yo espero que parte de las exposiciones que hubo en la sala, las críticas también a cómo se han conducido las relaciones con los parlamentarios, a cómo se ha ejecutado el programa de gobierno, la falta de compromiso y abandono de ciertos principios del gobierno, se tomen con seriedad. Lo que hoy tienen que hacer los ministros es dedicarse a trabajar en sus ministerios y cumplir con los programas de gobierno. Ese es el pie en el que debería estar el ministro Jackson.

¿Tiene alguna crítica de cómo el gobierno ha llevado la relación con usted en particular u otros independientes del oficialismo?

Sí. Porque son relaciones en realidad son inexistentes, nulas absolutas. No ha existido un diálogo, ni un reconocimiento de un espacio político que va más allá de los partidos. En la Cámara somos el 35% que no tenemos militancia, pero que sí respondemos a una expresión de la voluntad ciudadana, pero no se nos toma en cuenta y se niega que exista ahí una expresión de una fuerza política distinta y eso es un error. Los independientes quedamos completamente excluidos.