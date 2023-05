Carlos Recondo (UDI), consejero electo: “Que este proceso se cierre bien y se apruebe una nueva Constitución le favorece a republicanos”

El exdiputado UDI Carlos Recondo (69) logró uno de los tres escaños que se repartían en Los Lagos. El médico veterinario es un viejo conocido en el gremialismo. Fue alcalde designado de Los Muermos entre 1986 y 1989, y acumula cinco periodos parlamentarios en el cuerpo, los que culminó en 2014.

Ahora llegará al Consejo Constitucional y será uno de los 11 puestos que consiguió Chile Vamos en el órgano redactor. En esta entrevista aborda la marea republicana y los desafíos que enfrenta este nuevo proceso constitucional.

¿Cómo toma la irrupción de los republicanos?

Es producto de una contingencia muy particular. Fundamentalmente es un castigo al gobierno en términos de que Boric ha tenido una muy mala gestión porque ha sido incapaz de resolver las urgencias. El país está en una crisis de seguridad muy severa y buena parte de esta se le asigna a Boric y a su gobierno, que son los mismos que antes de ser gobierno fueron contrarios a tener un control de verdad del orden público. La violencia les servía, por lo tanto la crisis de seguridad es producto del octubrismo y Boric es representante de eso. Ahí hay un punto importante que hace que la gente tenga esta reacción muy dura y confrontacional contra el gobierno y que se traduce en apoyo a republicanos.

Pero los electores, ante esa molestia, pudieron haber votado por ustedes, y prefirieron hacerlo por el Partido Republicano. ¿Qué pasó ahí?

Republicanos se mostró contrario a la posibilidad de llegar a acuerdos para resolver el problema constitucional. En mi opinión, es una posición equivocada. Ellos la asumieron y creo que logran interpretar un cierto cansancio de la gente respecto de estos temas. La posición de republicanos aprovechó esa coyuntura para tratar de interpretar ese cansancio marcando posiciones contrarias en la búsqueda de acuerdos y fijando posiciones más duras. No existen mayorías que uno pueda decir que van a perdurar en el tiempo.

La UDI tomó una decisión compleja al sumarse a la mesa para negociar el Acuerdo por Chile, pagando costos muy altos. ¿Fue la decisión correcta?

Ahí tengo un reparo de forma. Cuando ganó rotundamente el Rechazo y el Apruebo perdió categóricamente, costaba definir quién había ganado porque fue muy transversal. Lo que sí estaba claro era quién había perdido, que fue el gobierno. El Presidente Boric asumió las banderas del Apruebo y fue derrotado rotundamente. Yo habría dejado pasar unos días para que la ciudadanía aquilatara quién había perdido porque era evidente que la izquierda radical había sido derrotada. Haber concurrido de forma tan inmediata significó un costo importante.

¿Algún reparo de fondo?

Tengo convicción de que los procesos constitucionales requieren de acuerdos y por lo tanto los partidos políticos tienen que hacerse cargo de eso con responsabilidad. Un proceso constitucional que es tan importante y que se refiere a fundamentos de instituciones que van a sostener a la sociedad requieren de acuerdos con mucha responsabilidad. Por lo tanto tener una actitud favorable a participar de diálogos, debates y llegar a acuerdos es parte de la esencia de una discusión Constitucional. Tomar una postura distinta, atrincherarse y restarse de los acuerdos es repetir el mismo error que tomó la izquierda radical.

Usted ha sido militante UDI por décadas. ¿Por qué republicanos logra captar mejor a sus electores?

Frente a esta coyuntura la UDI no marcó una línea para que la ciudadanía pudiera identificar cuál es la identidad real del partido. La UDI es un partido de oposición y debió haber marcado mejor, de manera clara y contundente, su rol en temas que son nuestros. Las bancadas de diputados y senadores se han visto completamente divididas en algunas votaciones. La gente no sabe identificar la posición de la UDI frente a algunos temas. La UDI sufrió un desperfilamiento en su rol opositor que había sido una característica muy importante en el pasado. El partido ha perdido identidad.

¿Qué actitud debería tener Chile Vamos ante el Partido Republicano? Algunos en su partido hablan de conformar una gran coalición con ellos.

Mi partido tiene que jugar un rol de puente y abrir diálogos con republicanos que puedan conducir a acuerdos. Republicanos debiera estar en esa línea, tengo confianza. Tengo la convicción de que esta es la última oportunidad que tenemos para cerrar el capítulo constitucional y republicanos se tiene que dar cuenta de eso. Que esto se pueda cerrar bien y se apruebe una nueva Constitución le favorece a republicanos. Que este proceso fracase sería contrario a sus propios intereses.

¿Ese diálogo del que usted habla incluye también a la izquierda del Consejo?

Obviamente. Las constituciones en democracia tienen que interpretar a mayorías. Que el texto nos represente a todos permite pensar que va a ser un texto estable en el tiempo. Eso entrega seguridad y certeza, lo cual solo se puede lograr con un arco de transversalidad. Si ellos creen que eso se puede hacer solo con la mayoría que obtuvieron ahora, implica repetir el fracaso de la izquierda radical.

¿Lo de que al Partido Republicano le sirve que el proceso sea exitoso, lo dice pensando en la presidencial?

Yo supongo que después de esta votación republicanos debe estar sacando cuentas alegres para la próxima presidencial. Si quieren capitalizar estos resultados para después, tienen que pensar que este proceso debe terminar bien porque Chile necesita que esto se resuelva porque esa es la primera obligación.

¿Qué le parece el anteproyecto que está redactando la Comisión Experta y que ya tiene casi 200 normas aprobadas en general?

Hay muchos aspectos en los que hay facilidad de acuerdos. En la mayor cantidad de capítulos no va a haber tantas diferencias dentro del Consejo. Tal vez el foco de la discusión va a estar en el tema del Estado social y democrático de derecho. Ahí va a estar el nudo de la negociación. Es muy importante que los expertos puedan conseguir un proyecto con los consensos más amplios posibles. Los problemas estarán en cuánto más Estado o cuánto menos Estado habrá en los derechos sociales.

¿Si la Comisión Experta les entrega un anteproyecto que es reflejo de un consenso bien amplio de la izquierda y la derecha, el Consejo deberá respetarlo?

No usaría el término respetar, pero sí sería un insumo muy valioso para efectos del trabajo del Consejo. Si hay demostración de temas en los que fue posible conseguir acuerdos, eso es una luz muy relevante para promover acuerdos más políticos en el Consejo.

El diputado republicano Johannes Kaiser dijo que no hay que respetar la base institucional que define al Estado social. ¿Usted respetará ese borde?

Yo vengo a esto de buena fe y lo digo porque creo en los acuerdos que ya se han alcanzado y que son parte de las 12 bases. Ahí hay un marco que me parece conveniente de respetar. En el debate político cualquiera puede sacar una consigna, pero yo no me voy a quedar en los títulos rimbombantes. Tenemos que ir a lo que le conviene a Chile. En materia de derechos sociales yo creo en un Estado colaborativo. La participación pública y privada para resolver problemas públicos es el camino. El Estado tiene que cumplir a las exigencias que la hace la ciudadanía, con estándares adecuados, de manera eficiente y eficaz. Eso no significa que el Estado sea el único actor excluyente. La sociedad civil tiene que estar porque permite esta colaboración exitosa.

¿Cómo proyectar a la UDI y Chile Vamos para evitar transformarse en el vagón de cola de republicanos?

Hoy estamos en una situación más difícil, con una marea republicana. Creo que tenemos que volver y retornar a nuestros principios. Siempre cuando hay confusión, con situaciones políticas y coyunturales complejas que tienden a confundir, hay que volver a los principios.