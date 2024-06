Chile Vamos busca blindar a Mario Desbordes tras querella del INDH

Como una “decisión precipitada”. Así calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, la querella que durante este martes el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acordó presentar por eventuales delitos de tráfico de influencias al interior de la Corte Suprema.

“El instituto tiene competencias, en mi opinión, relativamente limitadas. Es cierto que ellos son querellantes en el Caso Topógrafo donde hay un asunto de derecho que compromete al periodista Mauricio Weibel, pero otra cosa distinta son los delitos funcionarios. En Chile, quien tiene acción para delitos funcionarios es el Consejo de Defensa del Estado”, aseguró el jefe de la cartera.

Así La Moneda empezó a marcar distancia de la determinación del instituto. Y es que, la decisión del INDH rápidamente generó criticas desde la oposición. Esto, porque se vio como una arremetida en contra del candidato de Chile Vamos a la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes (RN), quien aparece como la carta mejor posicionada para derrotar a la actual jefa municipal de la comuna, Irací Hassler (PC), en las elecciones del próximo 27 de octubre.

Según información publicada por Ciper, Desbordes habría estado involucrado en las supuestas maniobras del exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier.

En ese contexto, la decisión del INDH podría salpicar directamente la candidatura del exsecretario de Estado, por lo que su respuesta no tardó en llegar.

Santiago, 23 abril 2024. La Udi apoya como candidato por la alcaldía por Santiago a Mario Desbordes. Javier Salvo/Aton Chile

“Estoy ganando en todas las encuestas, que han sido públicas muchas de ellas. Y sospechosamente, entre medio, la Fiscalía de la fiscal (Ximena) Chong (...) tiene un informe hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper. Ciper le da esta connotación negativa a un hecho, a mi actuar, que no lo tiene, no hay ninguna infracción legal, y fíjese que ahora el INDH, saliéndose de todo su marco legal, anuncia querellas”, criticó el candidato de Chile Vamos.

Las declaraciones, en todo caso, fueron rápidamente respondidas por Hassler, quien lo llamó a colaborar “con la justicia y que deje de inventar estas persecuciones que son falsas”.

Lo cierto es que, al menos dentro de Chile Vamos, la acusación de que existe una maniobra política detrás de la querella del instituto, es transversal. De hecho, en Renovación Nacional (RN) -partido donde milita Desbordes- desde ayer han sostenido que no existe delito, que el INDH se excedió en atribuciones y fue utilizado de forma instrumental para desprestigiar al exministro.

Por lo mismo, la apuesta es blindar al exsecretario de Estado.

“Esta es una operación política del más alto nivel para perjudicar la candidatura del único candidato de nuestro sector que puede derrotar a la alcaldesa comunista Irací Hassler. Está claro que el INDH se extralimitó en sus funciones. Hay cuatro consejeros que se abstuvieron de esa votación precisamente porque consideraban que no existían atribuciones. En RN no nos cabe ninguna duda que esta es una operación política para dañar la imagen de Mario”, aseguró este miércoles la secretaria general del partido, Andrea Balladares.

Santiago, 12 de Enero de 2022. Fachada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que continua en toma. Javier Salvo/Aton Chile

En esa línea, según fuentes de la colectividad, en la tienda liderada por Rodrigo Galilea buscarán no solo recalcar las declaraciones del secretario de Justicia, sino también la versión de los consejeros del INDH que se abstuvieron, acusando presiones y falta de información. Esto, sobre todo con el objetivo de conseguir la destitución de los siete consejeros de la institución que respaldaron la medida, decisión que fue anunciada ayer por las bancadas de diputados de Chile Vamos.

“No vamos a tolerar que un organismo como el INDH sea o siga siendo utilizado para fines políticos y es por eso que como bancadas de Chile Vamos hemos decidido presentar una solicitud de remoción de los siete consejeros del INDH que han firmado y anunciado esta presentación judicial, por vulnerar no solamente su propia ley sino por transformar el INDH como una verdadera herramienta de campaña del PC, mismo partido de Irací Hassler, a quien evidentemente están defendiendo con esta acción”, sostuvo el jefe de bancada de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma.

A esa arremetida se sumó una segunda acción de la coalición, con la que buscan que la Controlaría General de la República (CGR) se pronuncie contra el INDH por “utilización ilegítima de recursos injustificados”.

Al respecto, el diputado Andrés Longton (RN), sostuvo que “estamos convencidos de que hay utilización de recursos injustificados, recursos públicos que se están utilizando de manera aparentemente fraudulenta porque no tiene ningún tipo de justificación que recursos públicos se utilicen para fines distintos a los establecidos por la ley”.

Por otra parte, algunas fuentes de la oposición no descartan que vuelva a reflotar la idea de dejar sin presupuesto al INDH, algo que se intentó a fines de 2022 cuando la Cámara rechazó el financiamiento de la institución, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2023.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en tanto, aseguró que el gobierno no se puede “hacer cargo de las acusaciones del señor Desbordes” y que esperan que “todas las instituciones funcionen en la medida que tengan derecho o atribuciones para presentar acciones judiciales”.